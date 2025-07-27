Главные неудачники межсезонья КХЛ — суперклуб из Татарстана. Кто еще может спасти «Ак Барс»?

Сложно представить, что «Ак Барс» достанет сразу несколько козырей и перевернет межсезонье для себя на 180 градусов. На российском рынке попросту нет столько топовых свободных агентов. Никита Гусев не ведет ни с кем переговоры кроме как с московским «Динамо». Владимир Ткачев после ухода из «Авангарда» одной ногой в «Металлурге». Сватают в главную команду Татарстана Ивана Чеховича, но его агент уже говорил, что хочет отдать форварда в команду, где он будет на первых ролях. Из легионеров свободен Нэйтан Тодд. Один из ведущих форвардов «Салавата Юлаева» покинул Уфу после сокращения бюджета и открыт для переговоров с клубами КХЛ. Отпугнуть может разве что цена и амплуа: Тодд все-таки тяготеет к роли центра. Есть игроки и на рынке АХЛ/НХЛ, например — Джимми Веси. Но куда реальнее казанцам получить усиление в результате переговоров с другими клубами КХЛ. Были слухи про Артура Тянулина из «Сочи». Но цель № 1 на данный момент — Григорий Денисенко. Талантливый форвард после пяти лет скитаний по Северной Америке твердо решил вернуться в Россию, но права на него принадлежат «Локомотиву». В родном клубе, недавно ставшем чемпионом, Денисенко особо нет места, тогда как в «Ак Барсе» была бы и свобода от Анвара Гатиятулина, и почти гарантированная вакансия в топ-6. Но договорятся ли клубы? По нашим данным, при переговорах фигурируют как деньги, так и игроки вроде Даниила Журавлева.