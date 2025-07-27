Главные неудачники межсезонья КХЛ — суперклуб из Татарстана. Кто еще может спасти «Ак Барс»?

В это межсезонье КХЛ случилось уже всего столько скандального и просто интригующего, что сложно выделить что-то одно. Одни команды, вроде «Авангарда» и СКА, перестраиваются довольно кардинально. Другие, как ЦСКА, точечно усиливаются звездами калибра Даниэля Спронга. А среди топ-клубов чуть ли не скромнее всех себя ведет «Ак Барс».
Когда-то именно в столицу Татарстана приезжали на время локаута Николая Хабибулин, Алексей Ковалев, Винсан Лекавалье и молодой Илья Ковальчук. Еще пару лет назад за «барсов» одновременно играли Александр Радулов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. А сегодня в Казань сложно заманить хотя бы одну звезду первой величины.
Среди новичков — ветеран и два средних канадца
Если посмотреть на список новичков «Ак Барса», то там все довольно скромно. Как качественно, так и количественно. Новичков под команду КХЛ всего три. Причем двое без опыта игры в КХЛ. Единственный россиянин, пополнивший состав казанцев — Михаил Фисенко. Он уже выступал за «Ак Барс», последние сезоны провел в «Ладе», где был капитаном. В 35 лет игровой пользы от форварда силового плана немного, но казанской команде он должен дать другое — веское слово в раздевалке. Дмитрий Яшкин и другие лидеры «барсов» с этим не справлялись. А по спортивной части «барсов» должны усилить два канадца. Защитник Уайатт Калинюк, отыгравший прошлый сезон в Финляндии, обещает стать вариантом № 2 в большинстве после Митча Миллера. Другой легионер — Брэндон Биро — закроет дыру в центральной линии, но вряд ли потянет роль ведущего центра. Что один иностранец, что другой скорее находки для середняков, чем топ-клуба. Этот тезис подтверждает то, что Биро изначально ехал в «Витязь», но клуб закрылся.
Пустота за Биляловым и дефицит мастерства
А на какие позиции «Ак Барсу» вообще нужны игроки? Прежде всего, необходим вратарь. Если первый номер у казанцев имеется, и Тимур Билялов никуда не делся, то сменщик ему нужен кровь из носа. Причем не на 10−15 матчей в сезоне, а более опытный, учитывая историю травм Билялова. С Амиром Мифтаховым они неплохо взаимозаменяли друг друга, но голкипер решил попробовать свои силы в системе «Каролины». Максим Арефьев вряд ли способен потянуть эту ношу. С обороной у казанцев все неплохо, а в некотором роди даже переизбыток защитников. После подписания Фисенко и Биро «барсы» не нуждаются в центрфорвардах, тогда как мастеровитых вингеров явный недостаток. За трио Барабанов — Яшкин — Галимов в Казани нет никого, кто мог бы взять на себя игру и решить судьбу матча, а то и серии плей-офф. Причем одним новичком дефицит крайних нападающих в ведущие звень не решить.
До Казани не доехали Кузнецов, Рэмпал, Григоренко и другие
Если бы мы знали, что у менеджмента «Ак Барса» есть четкий план, и Марат Валиуллин просто ждет игроков, с которыми уже есть предварительная договоренность, казанский болельщик мог бы спать спокойно. Однако один статусный игрок за другим, входивший в сферу интересов «Ак Барса», срывается с крючка генерального менеджера. СКА почти одновременно отказался от вчерашних лидеров, но по Михаилу Григоренко оперативно сработал «Трактор», а Сергей Толчинский поехал в Магнитогорск. И это притом, что два года назад, когда Толчинский переходил в СКА, «барсы» давали ему контракт, а выбор он сделал только из-за срока контракта в Питере. Топ-легионеры в лице Рида Буше, Даниэля Спронга и Шелдона Ремпала также не достались «Ак Барсу», хотя с последним велись переговоры. Экс-лидер «Салавата Юлаева» уехал в НХЛ. Из-под носа у казанцев «Автомобилист» увел Романа Горбунова, а Евгения Кузнецова, который хотел поработать с Анваром Гатиятулиным, не рискнуло подписывать уже руководство клуба.
Кто спасет межсезонье Валиуллина?
Сложно представить, что «Ак Барс» достанет сразу несколько козырей и перевернет межсезонье для себя на 180 градусов. На российском рынке попросту нет столько топовых свободных агентов. Никита Гусев не ведет ни с кем переговоры кроме как с московским «Динамо». Владимир Ткачев после ухода из «Авангарда» одной ногой в «Металлурге». Сватают в главную команду Татарстана Ивана Чеховича, но его агент уже говорил, что хочет отдать форварда в команду, где он будет на первых ролях. Из легионеров свободен Нэйтан Тодд. Один из ведущих форвардов «Салавата Юлаева» покинул Уфу после сокращения бюджета и открыт для переговоров с клубами КХЛ. Отпугнуть может разве что цена и амплуа: Тодд все-таки тяготеет к роли центра. Есть игроки и на рынке АХЛ/НХЛ, например — Джимми Веси. Но куда реальнее казанцам получить усиление в результате переговоров с другими клубами КХЛ. Были слухи про Артура Тянулина из «Сочи». Но цель № 1 на данный момент — Григорий Денисенко. Талантливый форвард после пяти лет скитаний по Северной Америке твердо решил вернуться в Россию, но права на него принадлежат «Локомотиву». В родном клубе, недавно ставшем чемпионом, Денисенко особо нет места, тогда как в «Ак Барсе» была бы и свобода от Анвара Гатиятулина, и почти гарантированная вакансия в топ-6. Но договорятся ли клубы? По нашим данным, при переговорах фигурируют как деньги, так и игроки вроде Даниила Журавлева.
Дмитрий Ерыкалов