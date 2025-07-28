«Ткачеву было бы некомфортно в системе Буше». Генменеджер «Авангарда» ответил за все решения клуба

— Я думаю, что это история хороших взаимоотношений, в том числе и с агентом Шуми Бабаевым. Мы прошли через неприятную ситуацию с Ткачевым, но у нас было два предложения по обмену. У него нет пункта о запрете на обмен, но мы могли прилично заработать, обменяв Михаила. По определенным причинам сторону игрока тоже не устраивали некоторые моменты. И я понимаю второй клуб, который хотел поменять его. Это могло закончиться раньше. Опять же, Шуми — отличный агент, у которого есть козырь в рукаве и варианты. Здесь есть моменты внутрянки. В совокупности договорились так.