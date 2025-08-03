Ягудин — о работе Ротенберга в СКА: спорт — это не про интервью, а про результат

2 июня СКА объявил об уходе Ротенберга, который возглавлял команду с января 2022 года. Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах. В прошлом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф.