КХЛ перенесла десять матчей СКА

Изменения коснулись двух игр с «Шанхайскими Драконами» (ранее — «Куньлунь»), двух встреч с ярославским «Локомотивом», а также матчей с челябинским «Трактором», «Сочи», минским и московским «Динамо», нижегородским «Торпедо» и казанским «Ак Барсом».