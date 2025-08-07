КХЛ перенесла десять матчей СКА

Петербургский СКА сообщил об изменении дат проведения десяти своих игр в регулярном чемпионате КХЛ.
Причины переноса не называются.
Изменения коснулись двух игр с «Шанхайскими Драконами» (ранее — «Куньлунь»), двух встреч с ярославским «Локомотивом», а также матчей с челябинским «Трактором», «Сочи», минским и московским «Динамо», нижегородским «Торпедо» и казанским «Ак Барсом».
Восемь из десяти перенесенных игр — домашние для СКА.
Новые даты: СКА — «Трактор» — 11 сентября, СКА — «Динамо» Минск — 19 сентября, «Сочи» — СКА — 27 сентября, СКА — «Торпедо» — 1 октября, СКА — «Локомотив» — 18 октября, «Локомотив» — СКА — 31 октября, СКА — «Динамо» Москва — 4 ноября, СКА — «Шанхай» — 6 ноября, СКА — «Ак Барс» — 18 декабря, СКА — «Шанхай» — 20 марта.
СКА в межсезонье сменил совет директоров и тренерский штаб (команду возглавил Игорь Ларионов), а также принял решение о возвращении в Ледовый дворец из-за закрытия станции метро у «СКА-Арены».
На «СКА-Арену» переехал игравший в Мытищах «Куньлунь», который в четверг объявил о смене названия на «Шанхайские Драконы».