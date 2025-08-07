Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

КХЛ перенесла десять матчей СКА

Изменения затронули 10 матчей, в том числе восемь домашних. Среди перенесенных — по два матча с «Шанхайскими Драконами» и «Локомотивом».

Источник: ХК СКА

Петербургский СКА сообщил об изменении дат проведения десяти своих игр в регулярном чемпионате КХЛ.

Причины переноса не называются.

Изменения коснулись двух игр с «Шанхайскими Драконами» (ранее — «Куньлунь»), двух встреч с ярославским «Локомотивом», а также матчей с челябинским «Трактором», «Сочи», минским и московским «Динамо», нижегородским «Торпедо» и казанским «Ак Барсом».

Восемь из десяти перенесенных игр — домашние для СКА.

Новые даты: СКА — «Трактор» — 11 сентября, СКА — «Динамо» Минск — 19 сентября, «Сочи» — СКА — 27 сентября, СКА — «Торпедо» — 1 октября, СКА — «Локомотив» — 18 октября, «Локомотив» — СКА — 31 октября, СКА — «Динамо» Москва — 4 ноября, СКА — «Шанхай» — 6 ноября, СКА — «Ак Барс» — 18 декабря, СКА — «Шанхай» — 20 марта.

СКА в межсезонье сменил совет директоров и тренерский штаб (команду возглавил Игорь Ларионов), а также принял решение о возвращении в Ледовый дворец из-за закрытия станции метро у «СКА-Арены».

На «СКА-Арену» переехал игравший в Мытищах «Куньлунь», который в четверг объявил о смене названия на «Шанхайские Драконы».