«Динамо» объявило о переносе двух выездных матчей КХЛ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» в своем Telegram-канале объявило о переносе двух выездных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за занятости арен в Санкт-Петербурге.
В июле стало известно, что китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/26 на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В четверг команда объявила о смене названия на «Шанхайские драконы».
Матч против петербургского СКА, который должен был состояться 3 ноября, перенесен на день позднее и теперь пройдет 4 ноября. Встреча с «Шанхайскими драконами» была запланирована на 18 октября и после изменений состоится 14 октября.