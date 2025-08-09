Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Динамо» объявило о переносе двух выездных матчей КХЛ

«Динамо» перенесло два выездных матча КХЛ из-за занятости арен в Петербурге.

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» в своем Telegram-канале объявило о переносе двух выездных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за занятости арен в Санкт-Петербурге.

В июле стало известно, что китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/26 на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В четверг команда объявила о смене названия на «Шанхайские драконы».

Матч против петербургского СКА, который должен был состояться 3 ноября, перенесен на день позднее и теперь пройдет 4 ноября. Встреча с «Шанхайскими драконами» была запланирована на 18 октября и после изменений состоится 14 октября.