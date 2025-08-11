Ричмонд
Новичок «Ак Барса» Биро рассказал о дипломе финансиста

Новичок казанского «Ак Барса» нападающий Брэндон Биро рассказал о своём отце и предпосылках к работе в финансовой сфере.

Новичок казанского «Ак Барса» нападающий Брэндон Биро рассказал о своём отце и предпосылках к работе в финансовой сфере.

«Мой отец играл в футбол, занимался много футболом в детстве, но ещё у меня финансовое образование, мог пойти по этой сфере», — передаёт слова Биро корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее хоккеист поделился первыми впечатлениями от жизни в Казани, отметив прекрасную кухню в столице Татарстана.

27-летний Биро минувший сезон провёл в фрам-клубе «Сиэтл Кракен» в АХЛ. На его счету 61 матч и 36 (7+29) набранных очков. За пять сезонов в АХЛ форвард отыграл 247 встреч, в которых набрал 183 (56+127) очка.