«Тебя отмыли, как пса Шарика». Губерниев высказался об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ

«Он, как и положено лицемеру, сказал об этом, получив у нас все деньги. Но если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, ещё куда‑нибудь, верни в Россию или в детские финские дома, я не знаю…



То есть ты эти деньги прожираешь, ты был без работы, тебя позвали, отмыли, “очистили от очисток”, как пса Шарика, а теперь ты что‑то рассказываешь. Ну это лицемерие, к которому мы привыкли. Нормальное скандинавское лицемерие, поэтому всё в порядке. Это не новость. Была бы новость, если бы он нас поблагодарил. Поэтому всё нормально — живёт на наши бабки и в колодец плюёт. Всё хорошо», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».