Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Тебя отмыли, как пса Шарика». Губерниев высказался об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал хоккеиста Теему Пулккинена вернуть деньги, заработанные в КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Ранее нападающий принёс извинения через финские СМИ за игру в КХЛ.

«Он, как и положено лицемеру, сказал об этом, получив у нас все деньги. Но если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, ещё куда‑нибудь, верни в Россию или в детские финские дома, я не знаю…

То есть ты эти деньги прожираешь, ты был без работы, тебя позвали, отмыли, “очистили от очисток”, как пса Шарика, а теперь ты что‑то рассказываешь. Ну это лицемерие, к которому мы привыкли. Нормальное скандинавское лицемерие, поэтому всё в порядке. Это не новость. Была бы новость, если бы он нас поблагодарил. Поэтому всё нормально — живёт на наши бабки и в колодец плюёт. Всё хорошо», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В КХЛ Теэму поиграл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».