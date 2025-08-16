Московское «Динамо» проведет чествование Овечкина 22 августа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» проведет чествование воспитанника клуба нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 22 августа, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Мероприятие пройдет на «ВТБ-Арене» 22 августа и начнется в 16:00.
«Воспитанник “бело-голубых”, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почетным гостем нашего хоккейного праздника. Пригласительные билеты на праздник хоккея вы сможете получить, начиная с 18 августа», — говорится в сообщении.
По ходу сезона-2024/25 Овечкин забросил 44 шайбы и обновил рекорд лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. На счету капитана «Вашингтона» 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).