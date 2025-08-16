«Баллонов нет, даже нигде не видел». Дедунов — о сборах «Сочи» при Крикунове

Нападающий «Сочи» Павел Дедунов рассказал, как проходят сборы команды при Владимире Крикунове. Напомним, 2 августа клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.
— Как вам в целом начало сборов в «Сочи»?
— Уже привык, что это время года — период интенсивных тренировок. Голова сразу на это настроена. Сейчас никому не легко, но мы работаем, терпим. По-другому никак — сейчас закладывается база на весь сезон. Плюс летом было достаточно времени на отдых, пора включаться.
— Владимир Крикунов славится тяжёлыми сборами в духе старой школы. Баллоны, кроссы, городки — всё это есть?
— Баллонов нет, я их даже нигде не видел — не валяются возле арены (смеётся). Кросс был — тест Купера, три километра бежали. Всё остальное — на льду, в зале. Есть определённый акцент на беговую работу, но всё в пределах нормы.
— Городок сильно выматывает?
— Серьёзное упражнение, особенно в жару. Шесть станций, на каждой по 30 секунд работаешь в полную силу, «взрываешься», а дальше — сколько протянешь на максимальных оборотах, — приводит слова Дедунова официальный сайт КХЛ.