«Баллонов нет, даже нигде не видел». Дедунов — о сборах «Сочи» при Крикунове

— Уже привык, что это время года — период интенсивных тренировок. Голова сразу на это настроена. Сейчас никому не легко, но мы работаем, терпим. По-другому никак — сейчас закладывается база на весь сезон. Плюс летом было достаточно времени на отдых, пора включаться.