Хартли рассказал, почему решил возглавить «Локомотив» после паузы в тренерской карьере

«Этим летом, когда позвонил Юрий Яковлев (президент клуба — прим. ТАСС), сначала я, конечно, удивился: слышал, что Игорь Никитин уходит в ЦСКА и в Ярославле открылось свободное место, — сказал Хартли. — Но за всю карьеру я ни разу не просил работу и не отправлял резюме. Всегда считал: если клуб хочет видеть тренера, он сам делает звонок. Так вот, после первого разговора с Яковлевым я сразу вспомнил Брэда Маккриммона, мы четыре года вместе работали в “Атланте”, были друзьями. Незадолго до той страшной катастрофы в Ярославле мы встретились в Швейцарии, где я тогда тренировал “Цюрих”, поужинали, поговорили о его будущем. Брэд мечтал стать главным тренером, и в тот день он был буквально в нескольких часах от того, чтобы исполнить мечту. Для меня это очень особенная история».