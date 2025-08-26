10 жертв великого Ларионова. Репрессии Профессора в СКА беспрецедентны

Сложно найти в КХЛ команду, которая за межсезонье сменилась также радикально как СКА. Еще до открытия рынка свободных агентов стало известно, что за океан перебираются Никишин, Демидов, Грицюк, Бардаков, а также покидает Санкт-Петербург Кузнецов. А после увольнения Романа Ротенберга настоящую чистку устроил новый главный тренер. В ближайшее время количество жертв Игоря Ларионова достигнет десятка.
Сергей Толчинский
Первым на выход отправился Сергей Толчинский, который еще в позапрошлом сезоне был самым результативным форвардом СКА. Минувший чемпионат проучился для него скомканным. Казалось, что связано это с предвзятостью Романа Ротенберга, а Игорю Ларионову он подойдет по стилю. Однако многолетний контракт с Толчинским разорвали и он поехал в Магнитогорск к Андрею Разину.
Михаил Григоренко
В прошлом сезоне только два игрока СКА выбили за реуглярку два десятка шайб. Один — Сергей Плотников — остался в Санкт-Петербурге, а другой отправился в Челябинск. Михаил Григоренко по задумке Ротенберга должен быть стать многолетним лидером команды, который смог бы перенести на берег Невы победный опыт ЦСКА. Теперь Григоренко будет приносить пользу команде Бенуа Гру, которая стремится ко второму финалу за два года.
Павел Дедунов
Когда-то Павел Дедунов был реактивным чекером, который забивал важные шайбы за «Авангард» в финале Кубка Гагарина. Однако сегодня Дедунову 35 лет, и держать такого игрока в нижних звеньях — не особо рационально. Обмен в «Сочи» — скорее исправление ошибок предшественника.
Павел Акользин
Еще один боец невидимого фронта. По ходу прошлого сезона Павла Акользина, бравшего Кубок Гагарина с «Металлургом», обменяли на Борна Рендулича. То, что изначально казалось победой команды из Магнитогорска, обернулось иным сценарием. Хорват у Андрея Разина провалился, а вот Акользин в СКА был полезен. Ларионов, правда, его не оценил. Мощный форвард остался в Санкт-Петербурге и будет выступать за «Шанхай Дрэгонс».
Сергей Андронов
Дмитрий Юдин
Двух игроков при Ларионове обменяли в «Салават Юлаев». При этом у Андронова и Юдина разная судьба. Дмитрий только по ходу прошлого сезона вернулся в СКА, когда его обменяли из «Ак Барса» на Степана Фальковского. Тогда как олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Андронов переехал из Ярославля для того, чтобы передать победный опыт. Получилось так себе — команда Ротенберга вылетела в первом раунде. Петербуржцы отправили обоих в Уфу, но в «Салавате Юлаеве» ни Юдин, ни Андронов не остались. Причина в том, что СКА изначально отправил их в другой клуб, чтобы деньги за расторжение контрактов не шли под потолок зарплат. В Башкирию вместе с игроками ушли и средства на расторжение. «Салават», вставший на путь экономии, не может позволить себе опытных новичков, а места под потолок у них достаточно.
Артем Земченок
Этого защитника СКА отправил в «Ладу» по схеме Андронова-Юдина. Однако в Тольятти решили, что такое добро нужно самим, и оставили Земченка. Ему выплатили сначала компенсацию за расторжение контракта, а потом подписали новый. Абсурд? Абсурд. С другой стороны, петербуржцам он и правда был не нужен, а вот для команды Бориса Миронова — это хороший вариант.
Григорий Кузьмин
Молодой форвард, ставший одним из открытий прошлого сезона в составе СКА, сначала отправился в ВХЛ, а затем был обменян в «Спартак» в рамках сделки по Николаю Голдобину. Если у Ротенберга этот праворкий форвард выходил в большинстве, то у Ларионова сразу попал в черный список из-за неважной физической формы, в которой он пришел на сборы.
Илья Карпухин
Буквально со дня на день состоится обмен Ильи Карпухина в «Ак Барс». Велика вероятность, что защитник улетит в Казань из Санкт-Петербурга вместе со своей новой командой. Он с первых дней сборов был отлучен от основы СКА, тренировался отдельно, а когда Ларионова спросили о Карпухине — тот ответил, что такого игрока никогда не было в его команде. А ведь полгода назад за челябинского защитника отдали целого Василия Глотова. В «Ак Барсе» Илья воссоединится с хорошо ему знакомым тренером Анваром Гатиятулиным.
Владимир Алистров
Об этом пока не объявлено, но скорее всего не будет в Питере и Владимира Алистрова. После двух сезонов в СКА, несмотря на действующий контракт, он покинет клуб с берегов Невы. Возможно, белорус вернется в минское «Динамо». Есть у него и другие варианты. Как бы то ни было, Алистров уже выставлен на трансфер и пропустил первый турнира памяти Пучкова. Логически объяснить это решение трудно.
Дмитрий Ерыкалов