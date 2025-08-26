10 жертв великого Ларионова. Репрессии Профессора в СКА беспрецедентны

Двух игроков при Ларионове обменяли в «Салават Юлаев». При этом у Андронова и Юдина разная судьба. Дмитрий только по ходу прошлого сезона вернулся в СКА, когда его обменяли из «Ак Барса» на Степана Фальковского. Тогда как олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Андронов переехал из Ярославля для того, чтобы передать победный опыт. Получилось так себе — команда Ротенберга вылетела в первом раунде. Петербуржцы отправили обоих в Уфу, но в «Салавате Юлаеве» ни Юдин, ни Андронов не остались. Причина в том, что СКА изначально отправил их в другой клуб, чтобы деньги за расторжение контрактов не шли под потолок зарплат. В Башкирию вместе с игроками ушли и средства на расторжение. «Салават», вставший на путь экономии, не может позволить себе опытных новичков, а места под потолок у них достаточно.