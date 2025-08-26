«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил «Сочи» на Кубке губернатора Челябинской области

К 16-й минуте «трактористы» уступали со счетом 0:3 — отличились сочинцы Тимур Хафизов (9), Матвей Гуськов (14) и Жан-Кристоф Боден (16). До конца первого периода челябинцы отыграли две шайбы — голами отметились Александр Кадейкин (17) и Андрей Светлаков (20).
В начале второй 20-минутки Уилл Биттен сделал счет 4:2 в пользу «леопардов».
А затем «Трактор» полностью перевернул игру — шайбы забросили Степан Горбунов (33), Джордан Гросс (39) и Семен Дер-Аргучинцев (59). Итоговый счет — 5:4 в пользу челябинцев.
Следующие матчи на Кубке губернатора Челябинской области «Трактор» проведет против «Лады», а «Сочи» — против «Амура». Обе игры пройдут в четверг, 28 августа.