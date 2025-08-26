«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил «Сочи» на Кубке губернатора Челябинской области

К 16-й минуте «трактористы» уступали со счетом 0:3 — отличились сочинцы Тимур Хафизов (9), Матвей Гуськов (14) и Жан-Кристоф Боден (16). До конца первого периода челябинцы отыграли две шайбы — голами отметились Александр Кадейкин (17) и Андрей Светлаков (20).