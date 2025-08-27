«Со времени работы в “Спартаке” я не изменился». Тренер-чемпион из ВХЛ готов поднять аутсайдера со дна

После сезона-2024/25 «Нефтехимик», не попав в плей-офф, сменил главного тренера. Вместо Олега Леонтьева команду возглавил Игорь Гришин. Последние годы он успешно работал в ВХЛ с «Химиком» и петербургским «Динамо». В его тренерской карьере случился и короткий отрезок в КХЛ. В сезоне-2022/23 Гришин принял московский «Спартак», но в скором времени отправился обратно в фарм-клуб и выиграл с «Химиком» Кубок Петрова. Сейчас начинается новый этап его жизни, и в интервью «СЭ» специалист объяснил, чем назначение в «Нефтехимик» отличается от периода в «Спартаке», а также поделился ожиданиями от работы в Нижнекамске.
Тренерский лифт между КХЛ и ВХЛ работает
— Стоит ли серьезно относиться к поражениям на предсезонке?
— Огорчают любые поражения. Все зависит от отношения к ним. Мы понимаем, что еще есть время исправить ошибки и определиться с составом. Сейчас смотрим ребят, собираем звенья. В команде новый тренерский штаб и новые требования. Но обидно проигрывать даже эти матчи. После побед у ребят хороший настрой, но иногда победы на предсезонке могут замылить проблемы. Лучше, конечно, чтобы поражения чередовались с победами.
— Ваш переход из ВХЛ в КХЛ показывает, что тренерский лифт между лигами работает или это частный случай?
— Похоже на то, что лифт работает. Помимо Исакова можно вспомнить Козырева, Десяткова. Функционеры КХЛ обращают внимание на тренеров ВХЛ, многие специалисты за последнее время перебрались на ступеньку выше.
— Методически работа главного в КХЛ и ВХЛ отличается?
— Нет, все на том же уровне. Понятно, что всегда есть нюансы, но команда — она и есть команда. Тренеры пытаются привить свой стиль — через упражнения, какие-то другие моменты. Единственное, выше исполнительский уровень игроков. А методически не думаю, что разница большая. В моем случае в «Нефтехимике» приходится больше уделять внимания тактическим действиям. В нашей команде игроки более мастеровитые, чем в ВХЛ. Потому что в ВХЛ иногда можно даже меньше работать с тактикой — сработает и так. А в КХЛ без серьезной тактической подготовки не обойтись.
— Один тренер говорил: когда он пришел работать на высокий уровень, был несказанно рад, что игроков не надо учить, как ставить клюшку на лед. Вы почувствовали, что в команде КХЛ шире возможности для реализации тренерских идей?
— Надеюсь, так и будет. Пока, кстати, еще синдром лета, и мы очень много внимания обращаем на техническое исполнение. Брака присутствует много. Не могу сказать, что сильно наслаждаюсь уровнем приема передач или бросков. Приходится направлять ребят. Наверное, тот тренер, который это говорил, тренировал ЦСКА 1980-х годов.
— Есть разница, управлять хоккеистами, у которых зарплата 100 тысяч в месяц или 3 миллиона?
— В этом плане проблем нет. Ко всем отношусь одинаково. Хоккеисты меня хорошо знают, со многими я работал на разных уровнях, начиная с детей. Элемент уважения ко мне есть, поэтому не вижу проблем с этим.
— «Химик» и «Динамо Санкт-Петербург» были фаворитами ВХЛ. «Нефтехимик» в КХЛ решает другую задачу. Вам придется меняться в новой команде?
— В первую очередь я стремлюсь к определенному уровню игры. Это наша цель. А результат — уже следствие этого уровня. Если сможем поднять нашу игру на требуемый уровень, то и результат придет.
— Есть ли сейчас в ВХЛ тренеры, на которых стоит обратить внимание руководителям КХЛ?
— Сложно сказать. Как вот оценить уровень тренера? Если, допустим, у тренера высокий уровень, а хоккеисты в составе не очень квалифицированные. В ВХЛ мы играем с командами два раза в год. Некоторых соперников просто не запоминаешь. Поэтому оценить уровень тренера сложно. По примерам Козырева, Исакова видно, что их команды в ВХЛ показывали хороший хоккей. А в некоторых командах уровень хоккеистов просто не позволяет играть лучше. Но уверен, что в ВХЛ есть достаточно тренеров, которые могут перейти в КХЛ. Опять же, работа тренера — это дело случая. Кто-то может их заметить, как случилось, например, со мной или с Исаковым.
— Как отреагировали на назначение канадца Луи Робитайла в «Омские крылья»?
— Почему бы и нет? Если тренеры-иностранцы приезжают в КХЛ, то почему они не могут работать в ВХЛ? Помню, было время, когда у нас и в МХЛ, и в ВХЛ играли легионеры. Ничего удивительного не вижу. Руководство «Авангарда» посчитало, что для фарм-клуба лучше иметь тренера-иностранца. Это их выбор. Наверное, они хотят создать единую вертикаль, потому что команду КХЛ тоже возглавляет канадец.
Назначение в «Спартак» случилось неожиданно
— У вас был длинный отрезок на детско-юношеском и юниорском хоккее. Тренер в таких командах прежде всего педагог. Должен ли тренер оставаться им в КХЛ?
— В КХЛ все игроки взрослые, у многих семьи, дети — жизнь самостоятельная. Может быть, педагогика здесь заключается в жизненных советах. Даже не профессиональных, а именно жизненных. Они присутствуют на любом уровне, что в ВХЛ, что в КХЛ. Все-таки игроки моложе нас, тренеров. Так что элементы педагогики присутствуют на любом уровне. Если мои советы помогают парням в жизни, я этому только рад.
— Амбициозные хоккеисты не хотят надолго задерживаться в ВХЛ. А тренеры?
— На самый верх хочется, но все прекрасно понимают, что количество мест ограничено. И оно, к сожалению, уменьшается. А в ВХЛ, кстати, увеличивается. Хочется, конечно, работать на высоком уровне, но мне было интересно во всех лигах — и в МХЛ, и в ВХЛ, и тем более в КХЛ. Профессионалам нравится работать везде.
— Когда пошли успехи в ВХЛ, держали в голове мысль, что пора идти дальше — в КХЛ?
— Когда меня назначили в «Спартаке», это произошло неожиданно. Я и не ожидал такого решения. Но в команду зашел уверенно, без волнения. Результат, который получится, — жизненный профессиональный опыт. Конечно, все хотят работать на более высоком уровне. Но работая в ВХЛ, я не ждал каждый день, что меня пригласят в КХЛ. Работал там, где работал, и стремился показать результат. Приглашение в «Нефтехимик» тоже было неожиданным. У меня был контракт с «Динамо Санкт-Петербург». Руководство, понимая, что это шаг вперед, пошло мне навстречу. Мы расстались хорошо, мне пожелали удачи. Но, повторюсь, работая в «Динамо», я не сидел и не ждал, когда же меня пригласят в КХЛ. Сейчас хочется зацепиться за этот шанс.
— Переход в КХЛ — еще и шаг вперед в плане условий работы, верно?
— Конечно, уровень в КХЛ совершенно другой. Хотя и в ВХЛ есть команды, где хорошие условия: в Санкт-Петербурге, академии Михайлова и не только. Но есть команды, где с условиями непросто. Хотелось бы, чтобы и дворцы, и спортивные зоны становились лучше. Хочется обратиться к руководителям клубов ВХЛ: надо стараться создавать хорошие условия не только для домашних команд, но и для гостевых.
— О чем вы?
— Условия в раздевалках: их размеры, размер тренерской, медицинского кабинета. В некоторых дворцах все это едва ли для турниров ДЮСШ подходит. Клубам надо искать средства, чтобы поднимать уровень. Все-таки это престиж лиги. Со временем этот уровень будет расти по всей ВХЛ.
— Кардинальное отличие от времени в «Спартаке» в том, что в «Нефтехимик» вы зашли со своими помощниками. Почему это важно?
— Да, это очень важно. Тренерский штаб у нас складывался в течение нескольких лет, мы удачно работали в ВХЛ. Мои помощники могут работать и на уровне КХЛ. У нас нет недосказанности, все открыто, но и в то же время атмосфера слаженной работы. Мы наслаждаемся совместной работой, часто проводим время вместе. Наш коллектив дружный, нет никакого негатива. Это важно для комфортной обстановки и для команды.
— Дружный коллектив не может расслабить?
— Нет, а зачем? Здесь каждый — профессионал. В каких-то моментах можно подрасслабиться, но мы находим в себе резервы, чтобы чувствовать моменты и не позволять этого.
— Каких ошибок из периода работы в «Спартаке» вы сейчас не повторите в «Нефтехимике»?
— Вот недавно была такая ситуация, связанная с выбором игрока. Раньше бы поступил по-другому.
— Вы поменялись со времени работы в «Спартаке»?
— Наверное, нет. Каким был, таким и остался. Сложно себя оценивать.
— Выход в плей-офф — осуществимая цель для «Нефтехимика»?
— Я ставлю задачу перед собой и командой, что выход в плей-офф — это недостаточная задача. Мы хотим пройти дальше. И думаю, что с нашим подбором игроков мы способны на этот шаг. Просто нужна хорошая концентрация и качественная работа. И чтобы команда как можно быстрее поняла, что мы, тренерский штаб, хотим видеть и для чего делаем те или иные упражнения. Пока это понимают не все. Но так случалось практически во всех моих прошлых командах. На это уходило два-три месяца. А уже потом все всё схватывали, и это приносило результат.
— Руководство готово терпеть два-три месяца?
— Надеюсь. Я говорил им об этом и верю, что они отнесутся с терпением. Поэтому, повторюсь, не хотелось бы постоянных поражений — пусть хотя бы они чередуются с победами.
— Состав «Нефтехимика» комплектовался с учетом ваших пожеланий?
— Костяк команды остался. Новички, которые пришли, подбирались под стиль, который мы пытаемся привить команде.
— Дамир Жафяров собирается перезагрузить карьеру в «Нефтехимике». Как помочь ему вернуться на высокий уровень?
— Даже в игре с «Северсталью» на Кубке Блинова он показал моменты высокого уровня. Осталось немного добавить в реализации, и к нему придет уверенность. Мы говорили с ним об этом. Хочется, чтобы сезон в «Нефтехимике» стал для него переломным и он продолжил карьеру на хорошем уровне. Но даже сейчас уже видно, что это — мастер.
