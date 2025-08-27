«Со времени работы в “Спартаке” я не изменился». Тренер-чемпион из ВХЛ готов поднять аутсайдера со дна

— Когда меня назначили в «Спартаке», это произошло неожиданно. Я и не ожидал такого решения. Но в команду зашел уверенно, без волнения. Результат, который получится, — жизненный профессиональный опыт. Конечно, все хотят работать на более высоком уровне. Но работая в ВХЛ, я не ждал каждый день, что меня пригласят в КХЛ. Работал там, где работал, и стремился показать результат. Приглашение в «Нефтехимик» тоже было неожиданным. У меня был контракт с «Динамо Санкт-Петербург». Руководство, понимая, что это шаг вперед, пошло мне навстречу. Мы расстались хорошо, мне пожелали удачи. Но, повторюсь, работая в «Динамо», я не сидел и не ждал, когда же меня пригласят в КХЛ. Сейчас хочется зацепиться за этот шанс.