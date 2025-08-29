Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Бенуа Гру ответил, как изменился «Трактор» по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру после победы в финальном матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области над «Амуром» (5:2) рассказал, как изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном.

Источник: Чемпионат.com

«Если говорить о нас как о команде, без сомнения, мы — габаритная команда. В сравнении с прошлым сезоном мы стали более мастеровитыми. Скорости плюс-минус остались такими же. Без сомнения, наша скамейка в обороне в прошлом сезоне была длиннее. Но сейчас мы выстраиваем свою силу. Она настроена на то, чтобы мы могли больше играть в атаке. Наша цель — играть с прицелом на атаку — была той же и в прошлом сезоне. Но были и другие факторы. Сегодня мне понравилось, что мы больше играли с шайбой. Наверное, мне хотелось бы видеть больше индивидуальных действий, чтобы ребята что-то создавали сами», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».