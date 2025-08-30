Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Шанхайскими Драконами» в Кубке мэра Москвы

— Два периода хорошо сыграли. Но третий период принёс команде больше пользы, чем первые два. В хоккее кто импульс забирает, тот и владеет инициативой. Так что мы довольны, что третий период сложился именно так.
— Какой из голов ЦСКА в матче вам больше понравился?
— Перед третьим периодом мы как раз сказали ребятам, что нет разницы между шайбой в исполнении Янченко и голом на подставлении. Любые засчитываются. И каждая шайба — это не стечение обстоятельств, а исполнительское мастерство. Больше внимания обращают на комбинации, но поверьте мне — попасть по летящей шайбе, не боясь, что она прилетит тебе в лицо — не только мастерство, но и характер.
— Несколько драк сегодня было с участием молодых игроков. Насколько эта история нужна команде в межсезонье?
— Кровь молодая, это нормально совершенно. Конечно, не хочется на предсезонке травматизма, но сегодня точно не мы первый силовой приём провели. То, что ребята заступаются друг за друга — мы это не то что приветствуем, это наш кодекс, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.