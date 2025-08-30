Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Шанхайскими Драконами» в Кубке мэра Москвы

— Перед третьим периодом мы как раз сказали ребятам, что нет разницы между шайбой в исполнении Янченко и голом на подставлении. Любые засчитываются. И каждая шайба — это не стечение обстоятельств, а исполнительское мастерство. Больше внимания обращают на комбинации, но поверьте мне — попасть по летящей шайбе, не боясь, что она прилетит тебе в лицо — не только мастерство, но и характер.