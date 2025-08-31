Ричмонд
Минские динамовцы заняли второе место на Кубке мэра Москвы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» заняли второе место на предсезонном турнире с участием шести команд КХЛ «Кубок мэра Москвы», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В финальном матче подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с московским ЦСКА. Стартовая треть закончилась вничью 1:1, автором гола в составе «зубров» стал Вадим Шипачев. За несколько секунд до конца второго периода «армейцы» вышли вперед, но в начале заключительного отрезка игры Виталий Пинчук вновь восстановил паритет. За шесть минут до финальной сирены москвичи получили право на штрафной бросок, который оказался реализован. В итоге 2:3, «Динамо» забирает серебро.

Ранее на Кубке мэра Москвы минчане обыграли нижегородское «Торпедо» (7:3) и одноклубников из столицы России (3:2). Пинчук был признан лучшим нападающим турнира. Далее «зубры» продолжат подготовку к новому сезону КХЛ, который стартует для «Динамо» 9 сентября гостевым матчем против московского «Спартака».