Минские динамовцы заняли второе место на Кубке мэра Москвы

В финальном матче подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с московским ЦСКА. Стартовая треть закончилась вничью 1:1, автором гола в составе «зубров» стал Вадим Шипачев. За несколько секунд до конца второго периода «армейцы» вышли вперед, но в начале заключительного отрезка игры Виталий Пинчук вновь восстановил паритет. За шесть минут до финальной сирены москвичи получили право на штрафной бросок, который оказался реализован. В итоге 2:3, «Динамо» забирает серебро.