Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

В пресс-службе КХЛ высказались о дисквалификации Ливо и Мёрфи

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала дисквалификацию нападающего «Трактора» Джоша Ливо и защитника СКА Тревора Мёрфи за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ.

Источник: ska.ru

«Тревор Мёрфи и Джош Ливо были дисквалифицированы на два матча нового сезона за неявку на Церемонию закрытия сезона КХЛ. Оба хоккеиста подали апелляции в Дисциплинарный комитет КХЛ. По итогу рассмотрения было установлено, что Мёрфи не имел юридической возможности прибыть на Церемонию закрытия, в связи с чем его дисквалификация была снята. По Ливо рассмотрение ещё продолжается, на время разбирательства игрок допущен до участия в чемпионате КХЛ. В случае если Дисциплинарный комитет оставит в силе решение о дисквалификации, то дисквалификация вступит в силу с этого дня», — сообщили журналистам в пресс-службе КХЛ.