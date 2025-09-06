ЦСКА победил московское «Динамо» в 550-м матче Никитина в регулярных чемпионатах КХЛ

Московское «Динамо» в прошлом регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала, уступив челябинскому «Трактору» (1−4 в серии). ЦСКА стал пятым на Западе и уступил минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф (2−4).