ЦСКА победил московское «Динамо» в 550-м матче Никитина в регулярных чемпионатах КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил столичное «Динамо» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (8-я минута), Кирилл Долженков (12), Денис Гурьянов (13), Даниэль Спронг (34), Иван Дроздов (57) и Виталий Абрамов (60). У проигравших отличились Никита Гусев (10) и Кирилл Адамчук (50).
ЦСКА провел первую официальную встречу после смены главного тренера — в июне команду возглавил Игорь Никитин, приведший в прошлом сезоне ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Прошедший матч стал для специалиста 550-м в регулярных чемпионатах КХЛ.
Московское «Динамо» в прошлом регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала, уступив челябинскому «Трактору» (1−4 в серии). ЦСКА стал пятым на Западе и уступил минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф (2−4).
В следующем матче подопечные Никитина 10 сентября примут владивостокский «Адмирал», «Динамо» днем ранее на домашней арене встретится с «Сочи».
Игорь Никитин
Алексей Кудашов
Спенсер Мартин
Максим Моторыгин
(00:00-58:29)
Максим Моторыгин
(c 59:52)
05:36
Дилан Сикьюра
07:37
Павел Карнаухов
(Прохор Полтапов)
09:14
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра, Кирилл Адамчук)
11:07
Кирилл Долженков
(Владислав Провольнев, Тахир Мингачев)
11:28
Максим Моторыгин
12:48
Денис Гурьянов
(Джереми Рой, Ретт Гарднер)
21:23
Виталий Абрамов
21:23
Виталий Абрамов
28:20
Иван Дроздов
33:31
Даниэль Спронг
(Дмитрий Саморуков, Виталий Абрамов)
49:44
Кирилл Адамчук
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
52:24
Никита Охотюк
56:43
Иван Дроздов
(Прохор Полтапов, Павел Карнаухов)
58:29
Дмитрий Саморуков
59:52
Виталий Абрамов
(Никита Нестеров, Ретт Гарднер)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит