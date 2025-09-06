Ричмонд
ЦСКА победил московское «Динамо» в 550-м матче Никитина в регулярных чемпионатах КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу армейцев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил столичное «Динамо» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (8-я минута), Кирилл Долженков (12), Денис Гурьянов (13), Даниэль Спронг (34), Иван Дроздов (57) и Виталий Абрамов (60). У проигравших отличились Никита Гусев (10) и Кирилл Адамчук (50).

ЦСКА провел первую официальную встречу после смены главного тренера — в июне команду возглавил Игорь Никитин, приведший в прошлом сезоне ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Прошедший матч стал для специалиста 550-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

Московское «Динамо» в прошлом регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала, уступив челябинскому «Трактору» (1−4 в серии). ЦСКА стал пятым на Западе и уступил минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф (2−4).

В следующем матче подопечные Никитина 10 сентября примут владивостокский «Адмирал», «Динамо» днем ранее на домашней арене встретится с «Сочи».

ЦСКА
6:2
3:1, 1:0, 2:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
6.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9707 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Кудашов
Вратари
Спенсер Мартин
Максим Моторыгин
(00:00-58:29)
Максим Моторыгин
(c 59:52)
1-й период
05:36
Дилан Сикьюра
07:37
Павел Карнаухов
(Прохор Полтапов)
09:14
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра, Кирилл Адамчук)
11:07
Кирилл Долженков
(Владислав Провольнев, Тахир Мингачев)
11:28
Максим Моторыгин
12:48
Денис Гурьянов
(Джереми Рой, Ретт Гарднер)
2-й период
21:23
Виталий Абрамов
21:23
Виталий Абрамов
28:20
Иван Дроздов
33:31
Даниэль Спронг
(Дмитрий Саморуков, Виталий Абрамов)
3-й период
49:44
Кирилл Адамчук
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
52:24
Никита Охотюк
56:43
Иван Дроздов
(Прохор Полтапов, Павел Карнаухов)
58:29
Дмитрий Саморуков
59:52
Виталий Абрамов
(Никита Нестеров, Ретт Гарднер)
Статистика
ЦСКА
Динамо М
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит