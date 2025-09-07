Ричмонд
«Амур» одержал гостевую победу над «Сибирью» на старте сезона

Сегодня, 7 сентября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур».

Источник: Чемпионат.com

Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 2:0.

На 28-й минуте нападающий Сергей Дубакин забросил первую шайбу и вывел хабаровчан вперёд. На 56-й минуте форвард Олег Ли удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 0:2.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Сибирь
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
7.09.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11496 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Александр Гальченюк
Вратари
Луи Доминге
(00:00-05:33)
Максим Дорожко
Антон Красоткин
(05:33-10:24)
Луи Доминге
(10:24-22:08)
Луи Доминге
(22:15-59:12)
1-й период
11:59
Архип Неколенко
18:42
Иван Мищенко
19:34
Командный штраф
2-й период
22:15
Виктор Балдаев
24:36
Олег Ли
26:08
Егор Аланов
27:43
Сергей Дубакин
(Кэмерон Ли, Илья Талалуев)
3-й период
43:12
Дэвид Фарранс
43:12
Дэвид Фарранс
55:50
Олег Ли
(Илья Талалуев, Кэмерон Ли)
56:40
Егор Аланов
Статистика
Сибирь
Амур
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит