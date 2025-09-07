«Амур» одержал гостевую победу над «Сибирью» на старте сезона

Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 2:0.
На 28-й минуте нападающий Сергей Дубакин забросил первую шайбу и вывел хабаровчан вперёд. На 56-й минуте форвард Олег Ли удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 0:2.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.
Вадим Епанчинцев
Александр Гальченюк
Луи Доминге
(00:00-05:33)
Максим Дорожко
Антон Красоткин
(05:33-10:24)
Луи Доминге
(10:24-22:08)
Луи Доминге
(22:15-59:12)
11:59
Архип Неколенко
18:42
Иван Мищенко
19:34
Командный штраф
22:15
Виктор Балдаев
24:36
Олег Ли
26:08
Егор Аланов
27:43
Сергей Дубакин
(Кэмерон Ли, Илья Талалуев)
43:12
Дэвид Фарранс
43:12
Дэвид Фарранс
55:50
Олег Ли
(Илья Талалуев, Кэмерон Ли)
56:40
Егор Аланов
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит