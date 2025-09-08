«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

«Авангард» провел первый матч в текущем чемпионате. «Ак Барс» в первой встрече по буллитам уступил магнитогорском «Металлургу» (3:4). В прошлом сезоне «Авангард» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» (3−4 в серии). «Ак Барс» выбыл в четвертьфинале Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо» (2−4).