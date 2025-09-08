Ричмонд
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Григорий Денисенко (5-я минута) и Митчелл Миллер (27). У проигравших отличился Николай Прохоркин (49). «Авангард» провел 1 200-й матч в КХЛ.

«Авангард» провел первый матч в текущем чемпионате. «Ак Барс» в первой встрече по буллитам уступил магнитогорском «Металлургу» (3:4). В прошлом сезоне «Авангард» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» (3−4 в серии). «Ак Барс» выбыл в четвертьфинале Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо» (2−4).

В следующем матче 10 сентября «Ак Барс» примет екатеринбургский «Автомобилист», «Авангард» проведет домашнюю встречу с хабаровским «Амуром» 11 сентября.

Авангард
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
8.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Анвар Гатиятулин
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-57:29)
Михаил Бердин
Никита Серебряков
(57:51-59:36)
Никита Серебряков
(c 59:58)
1-й период
01:29
Дмитрий Яшкин
04:37
Григорий Денисенко
(Брэндон Биро, Дмитрий Яшкин)
14:29
Павел Леука
2-й период
20:56
14368
26:31
Митчелл Миллер
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
3-й период
44:47
Дмитрий Рашевский
48:13
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Дмитрий Рашевский)
57:51
Кирилл Семенов
Статистика
Авангард
Ак Барс
Штрафное время
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит