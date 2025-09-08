СКА потерпел второе поражение подряд на старте сезона КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Соколов (7-я минута), Владислав Фирстов (31) и Егор Виноградов (65). У проигравших отличились Николай Голдобин (22), Сергей Плотников (51).
«Торпедо» провело второй матч в текущем чемпионате и одержало вторую победу. СКА в первой встрече уступил «Шанхай Дрэгонс» (4:7).
В следующем матче 12 сентября «Торпедо» примет тольяттинскую «Ладу», СКА проведет домашнюю встречу с челябинским «Трактором» 11 сентября.
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
8.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Игорь Ларионов
Вратари
Иван Кульбаков
Артемий Плешков
1-й период
06:51
Егор Соколов
(Егор Виноградов, Владислав Фирстов)
10:13
Никита Рожков
12:04
Николай Голдобин
17:16
Джозеф Бландизи
18:32
Владислав Фирстов
19:21
Никита Шавин
19:21
Рокко Гримальди
2-й период
21:22
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов, Маркус Филлипс)
22:17
Михаил Воробьев
25:32
Командный штраф
25:32
Матвей Короткий
25:32
Командный штраф
30:16
Владислав Фирстов
(Егор Виноградов, Егор Соколов)
3-й период
40:58
Марат Хайруллин
48:54
Бобби Нарделла
50:36
Сергей Плотников
(Михаил Воробьев, Марат Хайруллин)
Овертайм
64:51
Егор Виноградов
(Сергей Гончарук)
Статистика
Торпедо
СКА
Штрафное время
10
32
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит