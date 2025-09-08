СКА потерпел второе поражение подряд на старте сезона КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.