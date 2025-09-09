Московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в ходе матча со счётом 2:0

Волевую победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.
Первый гол в матче был забит на старте второго периода — в большинстве отличился защитник «Динамо» Даниил Пыленков. На последней минуте второго периода бело-голубые удвоили преимущество в счёте благодаря шайбе Кирилла Адамчука с передач Джордана Уила и Артёма Сергеева. «Сочи» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — голом отличился Сергей Попов, которому ассистировали Матвей Гуськов и Артур Тянулин. За четыре минуты до конца основного времени «Сочи» сравнял счёт при двойном численном большинстве — отличился Тимур Хафизов. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержало «Сочи».
Таким образом, «Динамо» ещё не одержало побед в новом сезоне КХЛ.
Алексей Кудашов
Владимир Крикунов
Максим Моторыгин
Павел Хомченко
02:00
Данил Авершин
03:00
Тимур Хафизов
20:31
Василий Мачулин
21:35
Даниил Пыленков
32:17
Василий Мачулин
38:24
Даниил Пыленков
38:24
Павел Дедунов
39:42
Кирилл Адамчук
(Джордан Уил, Артем Сергеев)
42:07
Сергей Попов
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
48:37
Илья Николаев
50:58
Дмитрий Уткин
54:12
Игорь Ожиганов
55:41
Максим Джиошвили
56:02
Тимур Хафизов
(Сергей Попов, Артур Тянулин)
59:07
Кирилл Адамчук
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит