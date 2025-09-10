Ларионов рассказал, что дисквалифицированный хоккеист СКА Бландизи полностью осознал вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Джозеф Бландизи, дисквалифицированный Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) на один матч, осознал свою вину. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Ларионов.
8 сентября в гостевом матче Фонбет — КХЛ против нижегородского «Торпедо» (2:3 ОТ) Бландизи был удален до конца матча за неспортивное поведение, показав оскорбительный жест. Игра с «Торпедо» была дебютной за СКА для канадского хоккеиста.
«С утра мы с ним обсудили эту часть его игры. В плане игрового стиля она воспринимается не так, как в Северной Америке, но он полностью осознает то, что совершил, — сказал Ларионов. — По тому, насколько справедливо решение арбитров, можно подискутировать, так как не может быть наказан только один игрок, когда двое сводят между собой какие-то старые счеты еще со времен Северной Америки».
«По наказанию у меня вопросов нет: я разговаривал с Алексеем Анисимовым (главный арбитр КХЛ — прим. ТАСС) и Валерием Каменским (вице-президент КХЛ по развитию — прим. ТАСС). Он понесет ответственность, заплатит штраф в лигу. Как он мне сказал, это самая низкая точка в его игре в этом сезоне, но оттуда может быть путь наверх. Он готов искупить свою вину. Сегодня у него жесткий тренировочный день, и будет пара лишних дней, чтобы набрать кондиции», — добавил Ларионов.
Бландизи пропустит домашний матч против челябинского «Трактора», который пройдет 11 сентября.
Алексей Исаков
Игорь Ларионов
Иван Кульбаков
Артемий Плешков
06:51
Егор Соколов
(Егор Виноградов, Владислав Фирстов)
10:13
Никита Рожков
12:04
Николай Голдобин
17:16
Командный штраф
17:16
Джозеф Бландизи
18:32
Владислав Фирстов
19:21
Никита Шавин
19:21
Рокко Гримальди
21:22
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов, Матвей Короткий)
22:17
Михаил Воробьев
25:32
Никита Артамонов
25:32
Матвей Короткий
30:16
Владислав Фирстов
(Егор Виноградов, Егор Соколов)
40:58
Марат Хайруллин
48:54
Бобби Нарделла
50:36
Сергей Плотников
(Михаил Воробьев, Марат Хайруллин)
64:51
Егор Виноградов
(Сергей Гончарук, Андрей Белевич)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
