Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.03
X
4.81
П2
1.59
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.68
X
4.75
П2
1.61
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.23
П2
3.36
Хоккей. КХЛ
13.09
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Сибирь» забросила первую в сезоне КХЛ шайбу, потратив шесть периодов

Новосибирский клуб отыгрался в 3-м периоде матча с «Адмиралом» и в итоге победил по буллитам.

Новосибирская «Сибирь» победила владивостокский «Адмирал» со счетом 2:1 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев отличился Алексей Яковлев (47-я минута), победный буллит забросил Владимир Ткачев. У гостей шайба на счету Павла Шэна (35).

«Сибирь» забросила свою первую в сезоне шайба, команда не могла отличиться на протяжении 106 минут.

Лишь у двух команд, кроме «Сибири», меньше пяти шайб в этом сезоне (три у «Авангарда» и четыре у «Лады»).

В следующем матче «Сибирь» 15 сентября снова сыграет с «Адмиралом», но уже в гостях.

Сибирь
2:1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10359 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Леонид Тамбиев
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Адам Хуска
(00:00-65:00)
1-й период
09:16
Игорь Гераськин
14:59
Алексей Яковлев
2-й период
25:25
Либор Шулак
34:56
Павел Шэн
(Степан Старков, Даниил Гутик)
3-й период
43:44
Дмитрий Дерябин
46:35
Алексей Яковлев
(Артем Жуков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Адмирал
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит