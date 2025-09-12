«Сибирь» забросила первую в сезоне КХЛ шайбу, потратив шесть периодов

Новосибирская «Сибирь» победила владивостокский «Адмирал» со счетом 2:1 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев отличился Алексей Яковлев (47-я минута), победный буллит забросил Владимир Ткачев. У гостей шайба на счету Павла Шэна (35).
«Сибирь» забросила свою первую в сезоне шайба, команда не могла отличиться на протяжении 106 минут.
Лишь у двух команд, кроме «Сибири», меньше пяти шайб в этом сезоне (три у «Авангарда» и четыре у «Лады»).
В следующем матче «Сибирь» 15 сентября снова сыграет с «Адмиралом», но уже в гостях.
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10359 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Леонид Тамбиев
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Адам Хуска
(00:00-65:00)
1-й период
09:16
Игорь Гераськин
14:59
Алексей Яковлев
2-й период
25:25
Либор Шулак
34:56
Павел Шэн
(Степан Старков, Даниил Гутик)
3-й период
43:44
Дмитрий Дерябин
46:35
Алексей Яковлев
(Артем Жуков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Адмирал
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
