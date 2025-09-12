Ричмонд
«Автомобилист» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и одержал вторую победу подряд

Сегодня, 12 сентября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Источник: Чемпионат.com

Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

В составе хозяев отличился Денис Ян. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Семён Кизимов, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Рид Буше.

Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала вторую победу подряд на старте сезона.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Салават Юлаев
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-23:14)
Владимир Галкин
Александр Самонов
(23:14-43:36)
Александр Самонов
(c 45:43)
1-й период
01:52
Семен Кизимов
(Максим Денежкин)
06:46
Брукс Мэйсек
08:55
Григорий Панин
16:31
Артем Каштанов
2-й период
23:14
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Джесси Блэкер)
3-й период
43:36
Степан Хрипунов
45:43
Денис Ян
(Максим Кузнецов, Егор Сучков)
49:54
Рид Буше
(Роман Горбунов, Стефан Да Коста)
Статистика
Салават Юлаев
Автомобилист
Штрафное время
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит