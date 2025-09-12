«Автомобилист» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и одержал вторую победу подряд

Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:1.
В составе хозяев отличился Денис Ян. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Семён Кизимов, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Рид Буше.
Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала вторую победу подряд на старте сезона.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Семен Вязовой
(00:00-23:14)
Владимир Галкин
Александр Самонов
(23:14-43:36)
Александр Самонов
(c 45:43)
01:52
Семен Кизимов
(Максим Денежкин)
06:46
Брукс Мэйсек
08:55
Григорий Панин
16:31
Артем Каштанов
23:14
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Джесси Блэкер)
43:36
Степан Хрипунов
45:43
Денис Ян
(Максим Кузнецов, Егор Сучков)
49:54
Рид Буше
(Роман Горбунов, Стефан Да Коста)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит