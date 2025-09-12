Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
1
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.50
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.15
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
2
:
Лада
2
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
13.09
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Голкипер «Трактора» Дриджер: жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске

Вратарь челябинского «Трактора» Крис Дриджер высказался о стоимости жизни в Челябинске и России в целом.

Источник: Чемпионат.com

— Как вашей жене Россия и Челябинск?

— Моя жена родом из Финляндии, это совсем недалеко от того же Санкт-Петербурга. Так что для неё это не такой сильный контраст, скорее для меня. Но ей нравится. Сейчас она беременна, поэтому не слишком активна, но ей всё нравится. У неё есть любимая кофейня, куда она ходит. Хорошие рестораны — в Челябинске есть несколько действительно достойных мест. К тому же жизнь в России, особенно в Челябинске, очень доступна по цене, и это нам тоже нравится, — приводит слова Дриджера «ВсеПроСпорт».