Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13.09
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Сочи» установил клубный рекорд посещаемости в КХЛ, на игре с ЦСКА побывал 12 001 зритель

На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА присутствовал 12 001 зритель.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба южной команды, это клубный рекорд посещаемости в КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«На первом домашнем матче “Сочи” сегодня установлен новый клубный рекорд посещаемости — за игрой с ЦСКА прямо сейчас с трибун дворца спорта “Большой” следит 12 001 болельщик. Это солдаут, дамы и господа! Предыдущий рекорд был установлен 4 января 2020 года, когда в “Большом” и тоже на матче с ЦСКА собрались 11 786 зрителей. Спасибо всем за рекорд и сумасшедшую атмосферу!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.