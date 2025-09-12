«Сочи» установил клубный рекорд посещаемости в КХЛ, на игре с ЦСКА побывал 12 001 зритель

«На первом домашнем матче “Сочи” сегодня установлен новый клубный рекорд посещаемости — за игрой с ЦСКА прямо сейчас с трибун дворца спорта “Большой” следит 12 001 болельщик. Это солдаут, дамы и господа! Предыдущий рекорд был установлен 4 января 2020 года, когда в “Большом” и тоже на матче с ЦСКА собрались 11 786 зрителей. Спасибо всем за рекорд и сумасшедшую атмосферу!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.