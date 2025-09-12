Хоккеисты минского «Динамо» встретятся с «Барысом» в Астане

Противостоять «зубрам» будет представитель Казахстана в КХЛ «Барыс». Подопечные Дмитрия Квартальнова на старте гостевого турне переиграли «Спартак» (3:0), после чего обидно уступили «Нефтехимику» (3:4), имея по ходу матча отрыв в три шайбы. «Барыс», который в прошлом сезоне занял последнее место на Востоке, начал новый чемпионат с двух побед со счетом 4:3 — над «Трактором» в овертайме и над «Амуром» в серии буллитов.
«Люблю играть в Астане, местные болельщики всегда поддерживали меня. Слышал, что на игре с “Динамо” будет аншлаг, очень приятно. Здесь строится хорошая команда, вижу много новых лиц. Они “голодные”, бегут и играют с энергией. Поэтому нам надо серьезно постараться. Приехали сюда, чтобы набрать два очка. Предыдущая игра не устраивает никого, мы сделали выводы», — сказал защитник «зубров» Даррен Диц, отыгравший за казахстанский клуб пять лет.
В минувшем регулярном чемпионате «Динамо» и «Барыс» встречались дважды и обменялись гостевыми победами, в столице Казахстана минчане были сильнее со счетом 5:1. Первая в новом сезоне встреча команд из Минска и Астаны стартует в 15:00 по белорусскому времени. Матч будет показан на больших экранах у столичного Дворца спорта в рамках Олимпийского дня.