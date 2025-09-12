Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Хоккеисты минского «Динамо» встретятся с «Барысом» в Астане

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы 13 сентября проведут третий поединок первой выездной серии в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hcdinamo.by

Противостоять «зубрам» будет представитель Казахстана в КХЛ «Барыс». Подопечные Дмитрия Квартальнова на старте гостевого турне переиграли «Спартак» (3:0), после чего обидно уступили «Нефтехимику» (3:4), имея по ходу матча отрыв в три шайбы. «Барыс», который в прошлом сезоне занял последнее место на Востоке, начал новый чемпионат с двух побед со счетом 4:3 — над «Трактором» в овертайме и над «Амуром» в серии буллитов.

«Люблю играть в Астане, местные болельщики всегда поддерживали меня. Слышал, что на игре с “Динамо” будет аншлаг, очень приятно. Здесь строится хорошая команда, вижу много новых лиц. Они “голодные”, бегут и играют с энергией. Поэтому нам надо серьезно постараться. Приехали сюда, чтобы набрать два очка. Предыдущая игра не устраивает никого, мы сделали выводы», — сказал защитник «зубров» Даррен Диц, отыгравший за казахстанский клуб пять лет.

В минувшем регулярном чемпионате «Динамо» и «Барыс» встречались дважды и обменялись гостевыми победами, в столице Казахстана минчане были сильнее со счетом 5:1. Первая в новом сезоне встреча команд из Минска и Астаны стартует в 15:00 по белорусскому времени. Матч будет показан на больших экранах у столичного Дворца спорта в рамках Олимпийского дня.

Хоккей. КХЛ
13.09
Барыс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.62
П2
1.73