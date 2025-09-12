Хоккеисты минского «Динамо» встретятся с «Барысом» в Астане

«Люблю играть в Астане, местные болельщики всегда поддерживали меня. Слышал, что на игре с “Динамо” будет аншлаг, очень приятно. Здесь строится хорошая команда, вижу много новых лиц. Они “голодные”, бегут и играют с энергией. Поэтому нам надо серьезно постараться. Приехали сюда, чтобы набрать два очка. Предыдущая игра не устраивает никого, мы сделали выводы», — сказал защитник «зубров» Даррен Диц, отыгравший за казахстанский клуб пять лет.