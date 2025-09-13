У «Динамо» три поражения в четырех матчах. Проиграли «Авангарду», ведя 3:1

Московскому «Динамо» в последние годы работы Алексея Кудашова не привыкать к тяжелым началам регулярки. Вот и сейчас бело-голубые вошли в чемпионат с тремя поражениями в четырех играх. Единственная победа пришла в Магнитогорске: пребывающий в творческом кризисе «Металлург» москвичи обыграли в серии буллитов. Выезд для «Динамо» продолжился в Омске, где команда Кудашова потерпела болезненное поражение.
На старте сезона бело-голубые не могут рассчитывать на травмированного Владислава Подъяпольского. Кудашов отмечал, что основной вратарь вернется в игровой режим в конце сентября. Пока же большая нагрузка выпала на Максима Моторыгина. В прошлых матчах голкипер с ней справлялся, но против «Авангарда» впервые пришлось задействовать Владимира Селиванова, которому только в июле исполнилось 17 лет. Дебют в КХЛ для молодого голкипера случился, когда команда горела 3:6 и сохраняла призрачные шансы на спасение игры. Селиванов отразил 11 бросков и остался «сухим». Неплохой старт для совсем юного парня, которому еще нужно набираться опыта в МХЛ и ВХЛ. А сегодня Селиванов установил рекорд лиги, став самым молодым вратарем, сыгравшим в КХЛ.
«Авангард» начал сезон не так лихо: до встречи с «Динамо» омичи уступили «Ак Барсу», забросив только одну шайбу, и напряженно обыграли «Амур». Сегодня атака Ги Буше оторвалась сполна. И если первый период закончился с перевесом гостей, дважды реализовавших большинство, то во втором отрезке «Ястребы» разошлись не на шутку. Динамовцы получили четыре гола подряд. Хет-трик оформил Николай Прохоркин, но особенно запомнилась шайба Дмитрия Рашевского. Летом форвард переехал из Москвы в Омск и в первом же матчей огорчил бывший клуб.
В голе Рашевского «постарался» Моторыгин. Вратарь «Динамо» совершил дикий фейл, пропустив шайбу под ловушкой, когда казалось, что он с легкостью поставит игру на паузу. Месть бывшим от Дмитрия однозначно удалась. Но роль главного творца омского камбэка принял Прохоркин. Его второй и третий голы разделили две с половиной минуты. Кудашов верил в Моторыгина и откладывал выход Селиванова. На смелый шаг тренер решился только в третьем периоде после шестой пропущенной шайбы. «Авангард» смог прибавить по ходу матча и пока одержал самую эффектную победу в сезоне. А трудности бело-голубых на старте регулярно не заканчиваются.
После победы в Магнитогорске и Кудашов на пресс-конференции, и Моторыгин в микст-зоне отмечали важность этого результата для команды. Тренер также говорил о стабилизации игровых сочетаний — но после крупного поражения бело-голубым без изменений явно не обойтись. Каждая неудача усиливает давление на тренерский штаб. Не стоит лишний раз напоминать, какой человек в межсезонье занялся динамовской вертикалью и развитием молодежи. Но высшему руководству клуба стоит запастись терпением и не пороть горячку. Кудашов прекрасно знает возможности этого состава и пути для исправления ситуации. Со временем игра стабилизируется, а о сентябрьских поражения все забудут через пару месяцев, когда команда вернется в лидеры Западной конференции.
Автор: Михаил Скрыль
Ги Буше
Алексей Кудашов
Никита Серебряков
Максим Моторыгин
(00:00-41:41)
В. Селиванов
(41:41-56:33)
В. Селиванов
(c 57:34)
01:00
Седрик Пакетт
(Даниил Пыленков, Максим Мамин)
02:28
Фредрик Классон
03:17
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
12:40
Джованни Фьоре
13:24
Игорь Мартынов
14:10
Семен Чистяков
14:10
Седрик Пакетт
14:31
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
15:12
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
19:02
Артем Чернов
20:50
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
26:02
Дмитрий Рашевский
34:05
Николай Прохоркин
(Максим Лажуа)
36:37
Николай Прохоркин
(Семен Чистяков, Максим Лажуа)
37:20
Вячеслав Войнов
41:41
Александр Волков
(Наиль Якупов, Семен Чистяков)
44:01
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев)
57:34
Джованни Фьоре
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит