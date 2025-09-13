У «Динамо» три поражения в четырех матчах. Проиграли «Авангарду», ведя 3:1

После победы в Магнитогорске и Кудашов на пресс-конференции, и Моторыгин в микст-зоне отмечали важность этого результата для команды. Тренер также говорил о стабилизации игровых сочетаний — но после крупного поражения бело-голубым без изменений явно не обойтись. Каждая неудача усиливает давление на тренерский штаб. Не стоит лишний раз напоминать, какой человек в межсезонье занялся динамовской вертикалью и развитием молодежи. Но высшему руководству клуба стоит запастись терпением и не пороть горячку. Кудашов прекрасно знает возможности этого состава и пути для исправления ситуации. Со временем игра стабилизируется, а о сентябрьских поражения все забудут через пару месяцев, когда команда вернется в лидеры Западной конференции.