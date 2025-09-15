Ричмонд
«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»

Сегодня, 15 сентября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Салават Юлаев» из Уфы.

Источник: Чемпионат.com

Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе «Автомобилиста» отличились Брукс Мэйсек (дважды), Александр Шаров и Данил Романцев. Две шайбы за «Салават Юлаев» на свой счёт записал Данил Алалыкин.

Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала третью победу подряд.

В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Автомобилиста» со счётом 4:1.

Ранее клуб из Екатеринбурга также провёл две встречи: с «Ладой» (3:4) и «Ак Барсом» (6:3). На счету «Салавата Юлаева» было одно поражение от «Торпедо» (3:4), а также победа над «Металлургом» (3:2 ОТ).

Автомобилист
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9921 зритель
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Владимир Галкин
Александр Самонов
(00:00-56:22)
Александр Самонов
(57:21-57:47)
1-й период
04:48
Григорий Панин
05:43
Стефан Да Коста
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
12:00
Александр Самонов
12:00
Никита Щербаков
12:16
Александр Шаров
(Рид Буше, Стефан Да Коста)
15:03
Дмитрий Юдин
15:17
Данил Алалыкин
(Александр Хмелевский, Дин Стюарт)
2-й период
23:34
Дмитрий Юдин
24:49
Максим Осипов
24:49
Джек Родуолд
35:27
Ярослав Бусыгин
37:00
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер, Стефан Да Коста)
38:27
Никита Трямкин
38:27
Григорий Панин
38:27
Александр Комаров
3-й период
40:36
Дин Стюарт
41:44
Александр Шаров
46:33
Брукс Мэйсек
46:54
Данил Романцев
(Максим Денежкин)
50:24
Джесси Блэкер
56:22
Алексей Бывальцев
57:21
Данил Алалыкин
(Дин Стюарт, Денис Ян)
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
21
17
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит