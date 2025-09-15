«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»

Ранее клуб из Екатеринбурга также провёл две встречи: с «Ладой» (3:4) и «Ак Барсом» (6:3). На счету «Салавата Юлаева» было одно поражение от «Торпедо» (3:4), а также победа над «Металлургом» (3:2 ОТ).