«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»

Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.
В составе «Автомобилиста» отличились Брукс Мэйсек (дважды), Александр Шаров и Данил Романцев. Две шайбы за «Салават Юлаев» на свой счёт записал Данил Алалыкин.
Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала третью победу подряд.
В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Автомобилиста» со счётом 4:1.
Ранее клуб из Екатеринбурга также провёл две встречи: с «Ладой» (3:4) и «Ак Барсом» (6:3). На счету «Салавата Юлаева» было одно поражение от «Торпедо» (3:4), а также победа над «Металлургом» (3:2 ОТ).
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Владимир Галкин
Александр Самонов
(00:00-56:22)
Александр Самонов
(57:21-57:47)
04:48
Григорий Панин
05:43
Стефан Да Коста
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
12:00
Александр Самонов
12:00
Никита Щербаков
12:16
Александр Шаров
(Рид Буше, Стефан Да Коста)
15:03
Дмитрий Юдин
15:17
Данил Алалыкин
(Александр Хмелевский, Дин Стюарт)
23:34
Дмитрий Юдин
24:49
Максим Осипов
24:49
Джек Родуолд
35:27
Ярослав Бусыгин
37:00
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер, Стефан Да Коста)
38:27
Никита Трямкин
38:27
Григорий Панин
38:27
Александр Комаров
40:36
Дин Стюарт
41:44
Александр Шаров
46:33
Брукс Мэйсек
46:54
Данил Романцев
(Максим Денежкин)
50:24
Джесси Блэкер
56:22
Алексей Бывальцев
57:21
Данил Алалыкин
(Дин Стюарт, Денис Ян)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит