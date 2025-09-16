У Морозова из «Спартака» нашли следы кокаина. Что с ним будет?

За час до старта дерби ЦСКА — «Спартак» появилась новость: Иван Морозов сдал положительную допинг-пробу и временно отстранен от команды. «Р-Спорт» ссылается на источник и дает подробности: в пробе Морозова обнаружены следы кокаина. Это уже гораздо серьезнее, чем весенние события с другими хоккеистами КХЛ.
Что же известно вокруг ситуации?
«Спартак» отреагировал максимально резким заявлением.
«Спартак» завалил начало регулярки (одна победа), хотя Иван Морозов был там одним из лучших. За 4 матча в сезоне-2025/26 Морозов выбил 5 (1+4) очков. Он неудачно провел только игру с минским «Динамо» (0:3, полезность «-1»). Иван планировался в состав и на дерби с ЦСКА, но естественно там не оказался. В звене с Павлом Порядиным вышли Нэйтан Тодд и Михаил Мальцев.
Перед игрой никто не спросил Алексея Жамнова об отсутствии Морозова, но за него все разъяснил клуб. «Спартак» еще раньше опубликовал заявление о допинг-пробе лидера. Видимо, начали с этого, чтобы потом как раз не отвечать на вопрос: куда делся Морозов? С подробностями его отсутствие уже не выглядело сенсацией. Жамнов наверняка не сказал бы ничего нового.
Публично известны такие детали от клуба:
«Хоккейный клуб “Спартак” информирует, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество.
В соответствии с установленными регламентами спортсмен временно отстранен от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.
Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК “Спартак” и медицинского штаба команды.
Хоккейный клуб “Спартак” последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства».
В лиге отреагировали более дипломатично:
«КХЛ не имеет права разглашать личные данные игроков, поступающие в рамках взаимодействия с РУСАДА. По состоянию на 16.09.2025 сообщаем, что Лига уведомлена о нахождении в допинг-пробе игрока “Спартака” запрещенной субстанции. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами Лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств отстранен от участия в Фонбет Чемпионате КХЛ».
Заявление «Спартака» со стороны казалось слишком резким. Обычно в таких случаях команды встают на сторону хоккеистов: обещают разобраться в ситуации и помочь им доказать невиновность. Видимо, «Р-Спорт» раскрыл правдивую информацию по Морозову, поэтому клуб никак не стремился к защите игрока. Вместо этого просто от него отстранился.
Тут вспоминаются параллели с Евгением Кузнецовым, которого в 2019-м дисквалифицировали на четыре года по той же причине. Вот только хоккеиста «Вашингтона» отстранила ИИХФ, поэтому на его контракт с «Кэпиталс» это не повлияло. У Морозова же ситуация тяжелее — хоккеист рискует остаться без контракта со «Спартаком» (особенно на фоне тренда разрывать соглашения). По информации «Матч ТВ», клуб действительно думает над расторжением.
При этом у Морозова есть теоретический вариант уехать в Северную Америку. НХЛ не подчиняется правилам ВАДА, так как сама проверяет игроков на наличие запрещенных веществ. Наказание, вынесенное сторонней организацией, там не распространяется. Тем более, попытка заиграть за океаном уже была — Морозов задрафтован «Вегасом» (2018). С 2021 по 2023-й он выступал за его фарм-клуб в АХЛ, но в НХЛ так и не дебютировал.
Пока сложно сказать, какое наказание грозит Ивану. Приговоры по предыдущим кокаиновым ситуациям сильно разнятся. Год назад баскетболисту Никите Курбанову дали всего 3 месяца бана, а в 2021-м экс-форвард «СКА-1946» Илья Алтыбармакян получил 4 года. Уже отстраняли хоккеиста за кокаин и в КХЛ: в 2020 году защитник Кирилл Дьяков получил 15 месяцев дисквалификации.
Иронично, что на прошлый матч с «Торпедо» (3:4 ОТ) Морозов выходил на лед вместе с Адамом Ружичкой, которого в феврале 2024-го выгнали из «Аризоны» за видео с белым порошком. Опубликовал он его в собственных соцсетях — позже удалил, но интернет помнит все. «Аризона» расторгла с ним контракт, но в России Ружичка спокойно играет. У Адама нет дисквалификации в НХЛ — скорее от него избавились, чтобы не портить репутацию.
Это уже четвертый случай за год в КХЛ, когда игрок проваливает допинг-тест
Морозов далеко не первый российский хоккеист в 2025-м, кто отстранен за проваленную пробу. Весной на допинге поймали сразу трех хоккеистов КХЛ. Сначала отстранили Владислава Каменева и Никиту Седова из ЦСКА, а 23 апреля о положительной пробе у Анатолия Голышева («Автомобилист») объявил «Советский спорт». Но разница в кейсах есть — по слухам, у армейских хоккеистов нашли мельдоний, а у капитана екатеринбуржцев псевдоэфедрин.
Информацию никто не подтверждал. Ни одному из них до сих пор не вынесли приговор, хотя на днях в СМИ гремела другая громкая новость. Якобы Анатолию Голышеву дали бан на два года. Об этом говорил лично президент КХЛ Алексей Морозов, но позже выяснилось, что он имел в виду рекомендацию РУСАДА.
Как раз в тот момент форвард «Автомобилиста» ехал на заседание по делу и опроверг вынесенный приговор. Он туда и не доехал — по просьбе антидопинговой организации слушание перенесли на 25 сентября.
Никита Седов уже расторг контракт с ЦСКА и уехал в Северную Америку. Параллельно тот же ЦСКА ждет итогов ситуации по Каменеву, «Автомобилист» — по Голышеву. «Спартак» же будто бы не готов к долгому ожиданию. Иван Морозов выступает там третий сезон. Летом 2023-го его арендовали у «Вегаса», а через год подписали полноценное двухлетнее соглашение.
В прошлом сезоне Морозов набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов в 12 матчах. До игры с ЦСКА он был лучшим бомбардиром команды. Теперь же в «Спартаке» считают, что игрок подвел команду в тяжелейший момент сезона. Об этом говорят и источники «Матч ТВ».
В таблице все плохо, игру выстроить не удается, а теперь еще теряют лидера. «Спартак» попал в тяжелейшую ситуацию. Ожидали ли такого перед стартом сезона?