У Морозова из «Спартака» нашли следы кокаина. Что с ним будет?

При этом у Морозова есть теоретический вариант уехать в Северную Америку. НХЛ не подчиняется правилам ВАДА, так как сама проверяет игроков на наличие запрещенных веществ. Наказание, вынесенное сторонней организацией, там не распространяется. Тем более, попытка заиграть за океаном уже была — Морозов задрафтован «Вегасом» (2018). С 2021 по 2023-й он выступал за его фарм-клуб в АХЛ, но в НХЛ так и не дебютировал.