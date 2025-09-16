Ричмонд
Третьяк: на примере ситуации с Морозовым нужно усилить антидопинговую работу среди игроков

Хоккеист «Спартака» во вторник был отстранен от игр и тренировок в связи с обнаружением в его допинг-пробе запрещенного вещества.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В отечественном хоккее, в том числе и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), необходимо усилить пропаганду нетерпимости к допингу в связи с ситуацией, случившейся с игроком «Спартака» Иваном Морозовым. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Во вторник столичный клуб объявил об отстранении Морозова от игр и тренировок команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств. «Спартак» сообщил, что запрещенный препарат попал в организм игрока вне рамок деятельности команды и медицинского штаба.

«Надо узнать, в чем причина. Кто замешан, может, кто ему посоветовал. В этом должны разбираться клуб и КХЛ, больше вести пропаганду среди хоккеистов, что нельзя этим баловаться», — сказал Третьяк.

В первом матче без Морозова «Спартак» в гостях выиграл у ЦСКА по буллитам со счетом 6:5.

«Когда хорошего хоккеиста нет, то присутствует сплочение, такое бывает. Команда 2:5 проигрывала, сменили вратаря. Все шло к тому, что “Спартак” точно проиграет, а вот дух, сплоченность помогли им. Все равно было видно, что у “Спартака” желание победить было больше. ЦСКА, кстати, проиграл почти все вбрасывания. “Спартак” оставил впечатление, что победа была заслуженной», — отметил Третьяк.