Третьяк: на примере ситуации с Морозовым нужно усилить антидопинговую работу среди игроков

«Когда хорошего хоккеиста нет, то присутствует сплочение, такое бывает. Команда 2:5 проигрывала, сменили вратаря. Все шло к тому, что “Спартак” точно проиграет, а вот дух, сплоченность помогли им. Все равно было видно, что у “Спартака” желание победить было больше. ЦСКА, кстати, проиграл почти все вбрасывания. “Спартак” оставил впечатление, что победа была заслуженной», — отметил Третьяк.