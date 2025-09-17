«Сибирь» одержала волевую победу в гостевом матче с «Амуром» по буллитам

Волевую победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.
«Амур» в ходе матча дважды выходил вперёд в матче — отличились Олег Ли и Алекс Гальченюк. Каждый раз «Сибири» удавалось сравнять счёт, благодаря голам Владислава Кары и Архипа Неколенко. На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперёд в счёте. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счёт — отличился Игнат Коротких и перевёл матч в овертайм. Дополнительное время завершилось без голов, а по буллитам победу одержали гости.
«Сибирь» взяла реванш у «Амура» за поражение в первом матче сезона в Новосибирске со счётом 0:2.
Александр Гальченюк
Вадим Епанчинцев
Максим Дорожко
Антон Красоткин
03:29
Олег Ли
(Алекс Бродхерст, Ярослав Дыбленко)
09:36
Иван Мищенко
25:42
Никита Евсеев
27:25
Владислав Кара
(Егор Аланов, Никита Сошников)
28:50
Роман Калиниченко
29:35
Алекс Гальченюк
(Алекс Бродхерст, Матвей Заседа)
32:56
Кирилл Ураков
38:48
Иван Мищенко
38:48
Сергей Широков
40:19
Алекс Гальченюк
41:10
Архип Неколенко
(Сергей Широков, Никита Сошников)
55:46
Скотт Уилсон
(Чэйз Приски, Никита Сошников)
57:16
Игнат Коротких
(Олег Ли, Илья Талалуев)
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит