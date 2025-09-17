Ричмонд
«Сибирь» одержала волевую победу в гостевом матче с «Амуром» по буллитам

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и новосибирской «Сибирью».

Источник: Чемпионат.com

Волевую победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

«Амур» в ходе матча дважды выходил вперёд в матче — отличились Олег Ли и Алекс Гальченюк. Каждый раз «Сибири» удавалось сравнять счёт, благодаря голам Владислава Кары и Архипа Неколенко. На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперёд в счёте. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счёт — отличился Игнат Коротких и перевёл матч в овертайм. Дополнительное время завершилось без голов, а по буллитам победу одержали гости.

«Сибирь» взяла реванш у «Амура» за поражение в первом матче сезона в Новосибирске со счётом 0:2.

Амур
3:4
1:0, 1:1, 1:2, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6846 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Вадим Епанчинцев
Вратари
Максим Дорожко
Антон Красоткин
1-й период
03:29
Олег Ли
(Алекс Бродхерст, Ярослав Дыбленко)
09:36
Иван Мищенко
2-й период
25:42
Никита Евсеев
27:25
Владислав Кара
(Егор Аланов, Никита Сошников)
28:50
Роман Калиниченко
29:35
Алекс Гальченюк
(Алекс Бродхерст, Матвей Заседа)
32:56
Кирилл Ураков
38:48
Иван Мищенко
38:48
Сергей Широков
3-й период
40:19
Алекс Гальченюк
41:10
Архип Неколенко
(Сергей Широков, Никита Сошников)
55:46
Скотт Уилсон
(Чэйз Приски, Никита Сошников)
57:16
Игнат Коротких
(Олег Ли, Илья Талалуев)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Статистика
Амур
Сибирь
Штрафное время
10
4
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит