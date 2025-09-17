Ричмонд
«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Салават Юлаев»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 17-й минуте первого периода Александр Чёрный с передач Пётра Хохрякова и Александра Комарова открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Артём Блажиевский с передачи Эндрю Потуральски восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 2:1 в пользу «ястребов». На пятой минуте третьего периода Максим Кузнецов вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме победу хозяевам принёс Константин Окулов.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Ак Барсом» 21 сентября. «Салават Юлаев» также сыграет с казанским клубом, но 19 сентября.

Авангард
3:2
0:1, 2:0, 0:1
ОТ
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11943 зрителя
Главные тренеры
Ги Буше
Виктор Козлов
Вратари
Андрей Мишуров
Александр Самонов
1-й период
16:38
Александр Черный
(Петр Хохряков, Александр Комаров)
2-й период
25:32
Артем Блажиевский
(Эндрю Потуральски)
28:56
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин)
29:39
Марсель Ибрагимов
3-й период
44:38
Максим Кузнецов
45:49
Игорь Мартынов
59:06
Данил Алалыкин
Овертайм
61:02
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
Статистика
Авангард
Салават Юлаев
Штрафное время
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит