«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Салават Юлаев»

Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На 17-й минуте первого периода Александр Чёрный с передач Пётра Хохрякова и Александра Комарова открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Артём Блажиевский с передачи Эндрю Потуральски восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 2:1 в пользу «ястребов». На пятой минуте третьего периода Максим Кузнецов вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме победу хозяевам принёс Константин Окулов.
В следующей игре «Авангард» встретится с «Ак Барсом» 21 сентября. «Салават Юлаев» также сыграет с казанским клубом, но 19 сентября.
Ги Буше
Виктор Козлов
Андрей Мишуров
Александр Самонов
16:38
Александр Черный
(Петр Хохряков, Александр Комаров)
25:32
Артем Блажиевский
(Эндрю Потуральски)
28:56
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин)
29:39
Марсель Ибрагимов
44:38
Максим Кузнецов
45:49
Игорь Мартынов
59:06
Данил Алалыкин
61:02
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
