Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева»

Омский «Авангард» в напряжённом матче одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».

Источник: БЕЛТА

Игра, прошедшая в Омске в среду, 17 сентября, завершилась со счётом 3:2 в дополнительное время.

Гости первыми открыли счёт в первом периоде, поразив ворота дебютировавшего в сезоне голкипера «ястребов» Андрея Мишурова. Несмотря на возможности омичей сравнять счёт, к первому перерыву команды ушли с минимальным преимуществом уфимцев.

Во втором периоде «Авангард» вышел вперёд благодаря точным броскам Дмитрия Рашевского и Артёма Блажиевского. Однако в третьем периоде «Салават Юлаев» сумел сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Автором победной шайбы уже в начале дополнительной пятиминутки стал Константин Окулов.

В результате после пяти матчей у «Авангарда» четыре победы. На данный момент омская команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Авангард
3:2
0:1, 2:0, 0:1
ОТ
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11943 зрителя
Главные тренеры
Ги Буше
Виктор Козлов
Вратари
Андрей Мишуров
(00:00-61:02)
Александр Самонов
(00:00-61:02)
1-й период
16:38
Александр Черный
(Петр Хохряков, Александр Комаров)
2-й период
25:32
Артем Блажиевский
(Эндрю Потуральски)
28:56
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин)
29:39
Марсель Ибрагимов
3-й период
44:38
Максим Кузнецов
45:49
Игорь Мартынов
59:06
Данил Алалыкин
Овертайм
61:02
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
Статистика
Авангард
Салават Юлаев
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит