Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева»

Игра, прошедшая в Омске в среду, 17 сентября, завершилась со счётом 3:2 в дополнительное время.
Гости первыми открыли счёт в первом периоде, поразив ворота дебютировавшего в сезоне голкипера «ястребов» Андрея Мишурова. Несмотря на возможности омичей сравнять счёт, к первому перерыву команды ушли с минимальным преимуществом уфимцев.
Во втором периоде «Авангард» вышел вперёд благодаря точным броскам Дмитрия Рашевского и Артёма Блажиевского. Однако в третьем периоде «Салават Юлаев» сумел сравнять счёт и перевести игру в овертайм.
Автором победной шайбы уже в начале дополнительной пятиминутки стал Константин Окулов.
В результате после пяти матчей у «Авангарда» четыре победы. На данный момент омская команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Ги Буше
Виктор Козлов
Андрей Мишуров
(00:00-61:02)
Александр Самонов
(00:00-61:02)
16:38
Александр Черный
(Петр Хохряков, Александр Комаров)
25:32
Артем Блажиевский
(Эндрю Потуральски)
28:56
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин)
29:39
Марсель Ибрагимов
44:38
Максим Кузнецов
45:49
Игорь Мартынов
59:06
Данил Алалыкин
61:02
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
