Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.90
П2
4.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.77
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

«Сибирь» с минимальным счетом обыграла «Амур» в матче КХЛ

«Сибирь» с шатаутом Красоткина обыграла «Амур» в матче КХЛ.

Источник: ХК "Сибирь"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей. Шайбу на 41-й минуте забросил Никита Сошников.

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин отразил 33 броска и оформил первый шатаут в сезоне. Его одноклубник Владислав Кара провел 300-ю игру в КХЛ.

После шести игр «Амур» (6 очков) располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (6) провела пять матчей и занимает девятое место на Востоке.

В следующем матче «Амур» примет московское «Динамо», «Сибирь» на своей площадке встретится с череповецкой «Северсталью». Обе игры пройдут 22 сентября.

Амур
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
19.09.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Вадим Епанчинцев
Вратари
Максим Дорожко
Антон Красоткин
1-й период
13:21
Владислав Кара
15:25
Владислав Кара
2-й период
30:33
Владислав Кара
38:14
Никита Евсеев
3-й период
40:21
Никита Сошников
(Егор Аланов, Чэйз Приски)
41:09
Илья Талалуев
41:09
Кирилл Рассказов
43:48
Артем Шварев
52:18
Егор Аланов
Статистика
Амур
Сибирь
Штрафное время
6
10
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит