«Сибирь» с минимальным счетом обыграла «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей. Шайбу на 41-й минуте забросил Никита Сошников.
Голкипер «Сибири» Антон Красоткин отразил 33 броска и оформил первый шатаут в сезоне. Его одноклубник Владислав Кара провел 300-ю игру в КХЛ.
После шести игр «Амур» (6 очков) располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (6) провела пять матчей и занимает девятое место на Востоке.
В следующем матче «Амур» примет московское «Динамо», «Сибирь» на своей площадке встретится с череповецкой «Северсталью». Обе игры пройдут 22 сентября.
Александр Гальченюк
Вадим Епанчинцев
Максим Дорожко
Антон Красоткин
13:21
Владислав Кара
15:25
Владислав Кара
30:33
Владислав Кара
38:14
Никита Евсеев
40:21
Никита Сошников
(Егор Аланов, Чэйз Приски)
41:09
Илья Талалуев
41:09
Кирилл Рассказов
43:48
Артем Шварев
52:18
Егор Аланов
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит