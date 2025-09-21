«Лада» всухую проиграла СКА в первом матче после смены главного тренера

Победу одержали гости со счётом 3:0.
Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий СКА Рокко Гримальди, которому ассистировали Маркус Филлипс и Сергей Сапего. Петербургский клуб удвоил преимущество в середине второго периода благодаря голу Матвея Короткого. Голом в пустые ворота отметился Никита Дишковский. Вратарь СКА Егор Заврагин записал на свой счёт первый «сухой» матч в текущем сезоне КХЛ.
Это был первый матч «Лады» под руководством нового главного тренера Павла Десяткова. Тольяттинский клуб уступил в пятом матче подряд.
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
21.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5518 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Игорь Ларионов
Вратари
Александр Трушков
(00:00-57:24)
Егор Заврагин
Александр Трушков
(c 58:12)
1-й период
01:20
Рокко Гримальди
(Маркус Филлипс, Сергей Сапего)
04:54
Данила Дяденькин
04:54
Тревор Мерфи
2-й период
21:56
Андрей Локтионов
22:12
Марат Хайруллин
25:21
Алекс Коттон
31:32
Матвей Короткий
(Маркус Филлипс)
32:55
Мак Холлоуэлл
35:49
Рокко Гримальди
3-й период
42:25
Андрей Локтионов
43:37
Маркус Филлипс
58:12
Никита Дишковский
(Матвей Поляков, Бреннан Менелл)
Статистика
Лада
СКА
Штрафное время
6
12
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит