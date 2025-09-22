Ричмонд
Хет-трик Радулова принес «Локомотиву» третью победу подряд в КХЛ

Чемпион КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 5:0. Радулов стал третьим игроком в истории лиги, сделавшим хет-трик после 38 лет.

Источник: РБК Спорт

Ярославский «Локомотив» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 5:0.

Три шайбы на счету 39-летнего Александра Радулова (4-я, 39-я и 45-я минуты), по голу забили Александр Волков (14) и Максим Шалунов (55).

Андрей Сергеев и Алексей Береглазов сделали по две результативные передачи.

Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, забросившим три шайбы за матч в КХЛ, после Олега Петрова (два хет-трика и один покер) и Максима Афиногенова.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции, у «Сочи» второе поражение кряду и десятое место.

Локомотив
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
22.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7673 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Владимир Крикунов
Вратари
Даниил Исаев
Павел Хомченко
1-й период
03:06
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Алексей Береглазов)
13:11
Александр Волков
(Алексей Береглазов, Марк Ульев)
17:56
Михаил Орлов
2-й период
27:39
Денис Алексеев
34:06
Тимур Хафизов
38:17
Александр Радулов
(Мартин Гернат, Александр Елесин)
39:36
Алексей Береглазов
3-й период
42:59
Максим Березин
42:59
Максим Березин
44:18
Александр Радулов
(Егор Сурин, Рушан Рафиков)
54:22
Артем Кузин
54:22
Марк Верба
54:27
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев)
54:50
Георгий Иванов
Статистика
Локомотив
Сочи
Штрафное время
8
31
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
