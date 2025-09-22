Минские динамовцы обыграли «Барыс» в первом домашнем матче сезона

В стартовой трети команды обошлись без заброшенных шайб, хотя в концовке периода хозяева несколько раз были близки к взятию чужих ворот. В следующем игровом отрезке минчане продолжили наседать, но все попытки огорчить гостей оказались неудачными. Выходы «один на один» не реализовали молодой Богдан Белкин и опытнейший Андрей Стась, игра в формате «5 на 4» желаемого также не принесла.