Минские динамовцы обыграли «Барыс» в первом домашнем матче сезона

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно стартовали в первой домашней серии регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-25/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первым соперником «Динамо» на родном льду стал «Барыс» из Астаны. Долгожданный матч на родной арене предваряло «космическое» шоу, во время которого маскот минчан Зубрик из медиакуба спустился на лед на ракете, а игровая площадка превратилась в танцпол. Гимны Беларуси и Казахстана вживую исполнил Национальный академический концертный оркестр.

В стартовой трети команды обошлись без заброшенных шайб, хотя в концовке периода хозяева несколько раз были близки к взятию чужих ворот. В следующем игровом отрезке минчане продолжили наседать, но все попытки огорчить гостей оказались неудачными. Выходы «один на один» не реализовали молодой Богдан Белкин и опытнейший Андрей Стась, игра в формате «5 на 4» желаемого также не принесла.

Третий период проходил с заметным преимуществом зубров, которые нанесли по чужим воротам полтора десятка бросков против всего трех у казахов. Встреча перешла в овертайм, где минчанам наконец удалось «распечатать» голкипера «Барыса». Героем вечера стал Сэм Энас — 1:0.

Домашняя серия подопечных Дмитрия Квартальнова продолжится 24 сентября, в этот день хоккеисты столичного клуба примут лидера конференции нижегородское «Торпедо». Встреча на «Минск-Арене» стартует в 19.10.

Динамо Мн
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
22.09.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Михаил Кравец
Вратари
Закари Фукале
Андрей Шутов
1-й период
11:39
Кристиан Хенкель
19:05
Ансар Шайхмедденов
2-й период
29:47
Николас Мелош
35:42
Эмиль Галимов
39:18
Райлли Уолш
3-й период
54:31
Эмиль Галимов
59:47
Иан Маккошен
Овертайм
63:06
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Джош Брук)
Статистика
Динамо Мн
Барыс
Штрафное время
4
28
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит