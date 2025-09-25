«Трактор» остановил победное шествие «Авангарда»! Ливо забил броском от своих ворот

После гола «Трактор» окончательно разыгрался, провёл классную затяжную атаку, в которой мог забивать сначала Горюнов-Рольгизер, а затем и Светлаков. Однако второй гол пришёл вновь из быстрого контрвыпада — «Авангард» не успел вернуться в оборону всей пятёркой, Рыков выдал передачу подключившемуся Григорию Дронову, и тот послал шайбу под перекладину. Для защитника это уже четвёртый гол в трёх матчах — ранее была шайба в ворота «Нефтехимика» и дубль во встрече со «Спартаком».