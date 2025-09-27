Ричмонд
«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом», отыгравшись с 0:3

Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс».

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург» одержали гости со счётом 4:3.

На 19-й минуте защитник Александр Сиряцкий забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 31-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте форвард Роман Канцеров забил третий гол в ворота казанцев. На 36-й минуте нападающий Владимир Алистров отыграл одну шайбу. На 49-й минуте защитник Илья Карпухин забил второй гол «Ак Барса». На 53-й минуте форвард Григорий Денисенко сравнял счёт. На 56-й минуте Денисенко оформил дубль.

Металлург Мг
3:4
1:0, 2:1, 0:3
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7350 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Илья Набоков
Тимур Билялов
1-й период
06:22
Александр Сиряцкий
18:53
Александр Сиряцкий
2-й период
23:28
Михаил Фисенко
30:15
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Алексей Маклюков)
31:26
Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Артем Минулин)
35:20
Владимир Алистров
(Александр Барабанов)
38:00
Степан Фальковский
3-й период
42:23
Илья Сафонов
48:03
Илья Карпухин
(Дмитрий Яшкин, Алексей Марченко)
48:58
Илья Сафонов
52:11
Григорий Денисенко
(Митчелл Миллер, Артем Галимов)
53:15
Даниил Вовченко
55:07
Григорий Денисенко
(Александр Хмелевский, Митчелл Миллер)
57:47
Владимир Ткачев
Статистика
Металлург Мг
Ак Барс
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит