Белорусский защитник «Автомобилиста» Карпович набрал первый балл в карьере в КХЛ

В понедельник клуб из Екатеринбурга принимал казанский «Ак Барс». Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте матча усилиями Джесси Блэкера, Карпович отдал голевую передачу. Это очко стало для белоруса первым в четырех матчах нынешнего чемпионата. «Автомобилист» в итоге победил со счетом 4:1, автором одной из шайб стал Роман Горбунов. Форвард национальной сборной Беларуси отметился голом во втором поединке подряд.