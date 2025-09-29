Ричмонд
Белорусский защитник «Автомобилиста» Карпович набрал первый балл в карьере в КХЛ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович отметился первым в карьере результативным действием в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Автомобилист"

В понедельник клуб из Екатеринбурга принимал казанский «Ак Барс». Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте матча усилиями Джесси Блэкера, Карпович отдал голевую передачу. Это очко стало для белоруса первым в четырех матчах нынешнего чемпионата. «Автомобилист» в итоге победил со счетом 4:1, автором одной из шайб стал Роман Горбунов. Форвард национальной сборной Беларуси отметился голом во втором поединке подряд.

Автомобилист
4:1
2:1, 1:0, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
29.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9672 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Евгений Аликин
Тимур Билялов
(00:00-19:51)
Михаил Бердин
(20:00-54:16)
Михаил Бердин
(c 58:20)
1-й период
03:27
Джесси Блэкер
(Алексей Бывальцев, Даниил Карпович)
08:14
Артемий Князев
14:00
Юрий Паутов
18:40
Роман Горбунов
(Алексей Бывальцев, Ярослав Бусыгин)
19:09
Михаил Фисенко
(Алексей Марченко, Дмитрий Кателевский)
2-й период
23:35
Даниил Карпович
23:49
Данил Романцев
(Степан Хрипунов, Джесси Блэкер)
25:02
Никита Лямкин
26:15
Илья Сафонов
3-й период
46:39
Брэндон Биро
58:20
Никита Шашков
(Джесси Блэкер, Данил Романцев)
59:59
Владимир Алистров
Статистика
Автомобилист
Ак Барс
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит