Хоккеисты «Динамо» обыграли «Локомотив» и продлили серию побед на родном льду

В четвертом домашнем матче сезона подопечные Дмитрия Квартальнова принимали действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотив», который приехал в Минск с серией из пяти побед подряд.
В стартовой трети острее выглядели динамовцы: Сэм Энас и Даниил Сотишвили угодили в каркас ворот, однако на перерыв команды отправились при нулях на табло. В начале второго периода ярославцы открыли счет, но в положении отстающих хозяева пробыли недолго. Виталий Пинчук выложил передачу на Энаса, который с пары метров расстрелял пустые ворота. Спустя 10 минут минчане были уже впереди — под бросок Тая Смита в большинстве клюшку удачно поставил Вадим Мороз, забросивший первую шайбу в этом сезоне. По ходу отрезка «зубры» дважды выстояли при игре «4 на 5».
На старте заключительной трети «Локомотив» восстановил паритет — 2:2. В оставшееся до сирены время команды обошлись без голов, и встреча перешла в овертайм. Там победитель выявлен не был, а послематчевые буллиты лучше удались игрокам «Динамо». Решающую попытку исполнил Пинчук.
Таким образом, минчане продлили серию побед до четырех игр и поднялись на второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Локомотива» всего на очко. Следующий домашний поединок столичный клуб проведет 1 октября против «Северстали».
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Закари Фукале
(00:00-65:00)
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
14:34
Командный штраф
20:51
Артур Каюмов
22:00
Ксавье Уэлле
24:30
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
25:31
Даниил Мисюль
29:20
Мартин Гернат
30:34
Сэм Энас
30:34
Сергей Кузнецов
30:34
Георгий Иванов
30:34
Александр Елесин
31:55
Никита Черепанов
33:39
Вадим Мороз
(Тай Смит)
36:05
Кристиан Хенкель
42:02
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз)
победный бросок: Виталий Пинчук
(Динамо Мн)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит