Хоккеисты «Динамо» обыграли «Локомотив» и продлили серию побед на родном льду

В стартовой трети острее выглядели динамовцы: Сэм Энас и Даниил Сотишвили угодили в каркас ворот, однако на перерыв команды отправились при нулях на табло. В начале второго периода ярославцы открыли счет, но в положении отстающих хозяева пробыли недолго. Виталий Пинчук выложил передачу на Энаса, который с пары метров расстрелял пустые ворота. Спустя 10 минут минчане были уже впереди — под бросок Тая Смита в большинстве клюшку удачно поставил Вадим Мороз, забросивший первую шайбу в этом сезоне. По ходу отрезка «зубры» дважды выстояли при игре «4 на 5».