Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо» обыграли «Локомотив» и продлили серию побед на родном льду

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продлили победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В четвертом домашнем матче сезона подопечные Дмитрия Квартальнова принимали действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотив», который приехал в Минск с серией из пяти побед подряд.

В стартовой трети острее выглядели динамовцы: Сэм Энас и Даниил Сотишвили угодили в каркас ворот, однако на перерыв команды отправились при нулях на табло. В начале второго периода ярославцы открыли счет, но в положении отстающих хозяева пробыли недолго. Виталий Пинчук выложил передачу на Энаса, который с пары метров расстрелял пустые ворота. Спустя 10 минут минчане были уже впереди — под бросок Тая Смита в большинстве клюшку удачно поставил Вадим Мороз, забросивший первую шайбу в этом сезоне. По ходу отрезка «зубры» дважды выстояли при игре «4 на 5».

На старте заключительной трети «Локомотив» восстановил паритет — 2:2. В оставшееся до сирены время команды обошлись без голов, и встреча перешла в овертайм. Там победитель выявлен не был, а послематчевые буллиты лучше удались игрокам «Динамо». Решающую попытку исполнил Пинчук.

Таким образом, минчане продлили серию побед до четырех игр и поднялись на второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Локомотива» всего на очко. Следующий домашний поединок столичный клуб проведет 1 октября против «Северстали».

Динамо Мн
3:2
0:0, 2:1, 0:1, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
29.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Вратари
Закари Фукале
(00:00-65:00)
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
1-й период
14:34
Командный штраф
2-й период
20:51
Артур Каюмов
22:00
Ксавье Уэлле
24:30
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
25:31
Даниил Мисюль
29:20
Мартин Гернат
30:34
Сэм Энас
30:34
Сергей Кузнецов
30:34
Георгий Иванов
30:34
Александр Елесин
31:55
Никита Черепанов
33:39
Вадим Мороз
(Тай Смит)
36:05
Кристиан Хенкель
3-й период
42:02
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Виталий Пинчук
(Динамо Мн)
Статистика
Динамо Мн
Локомотив
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит