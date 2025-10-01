Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
1
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.60
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
0
:
Локомотив
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.05
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
22.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.35
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.40
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Агент Шуми Бабаев: «Кузнецов хотел остаться в Челябинской области»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание хоккеистом контракта с «Металлургом».

Источник: Максим Константинов/ТАСС

— Кузнецов перешел в «Металлург». Как шли переговоры с клубом?

— На днях мне первый раз позвонили руководители из Магнитогорска, сообщив об интересе к Кузнецову. До этого моменты мы не вели переговоров ни с какими российскими клубами. Мы были близки к завершению переговоров в Америке, где была команда. Мы ждали, но Евгений, скорее всего, устал от этого. Он хотел остаться в челябинской области. Он сразу сказал: «Прекращай переговоры в Америке и при интересе “Металлурга” я поеду». Мы оформили все за пару дней.

— Правда ли, что у Евгения будет небольшая зарплата?

— Да, он пошел на маленькую заработную плату. Все основные деньги он получит за результат команды и за личные достижения.

— Выходил ли «Торонто» с предложением?

— Не могу озвучить названия, но у нас было три команды, которые хотели Евгения.