Агент Шуми Бабаев: «Кузнецов хотел остаться в Челябинской области»

— На днях мне первый раз позвонили руководители из Магнитогорска, сообщив об интересе к Кузнецову. До этого моменты мы не вели переговоров ни с какими российскими клубами. Мы были близки к завершению переговоров в Америке, где была команда. Мы ждали, но Евгений, скорее всего, устал от этого. Он хотел остаться в челябинской области. Он сразу сказал: «Прекращай переговоры в Америке и при интересе “Металлурга” я поеду». Мы оформили все за пару дней.