Максим Гафуров: «Хотим открыться качественно и навсегда»

Одной из главных неожиданностей первого месяца сезона в российском хоккее стало присутствие в лидирующей группе нижегородского «Торпедо». В межсезонье у команды сменился главный тренер — вместо Игоря Ларионова пост занял Алексей Исаков, ранее не работавший в КХЛ, но весной выигравший с «Торпедо-Горький» (фарм-клуб «Торпедо») плей-офф ВХЛ. Автозаводцы проиграли все предсезонные матчи. Тем удивительней был их сентябрьский успех в регулярном чемпионате КХЛ.
«Торпедо» выиграло первые шесть матчей, затем три раза подряд проиграло, но дальше дважды побеждало в гостях у петербургского СКА (5:2; 3:2ОТ) и занимает второе место в Западной конференции. В интервью «Известиям» председатель правления ХК «Торпедо», генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области Максим Гафуров рассказал о степени готовности новой 12-тысячной арены, которая близка к завершающей стадии строительства, а также оценил старт клуба в чемпионате.
— Когда на новой арене пройдет первый матч КХЛ?
— Скоро. Я думаю, неправильно сейчас называть конкретные сроки. Надо всё сделать качественно.
— Есть шанс, что это произойдет до конца нынешнего года?
— Да, есть. Но, повторюсь, нужно сделать арену качественно, чтобы в дальнейшем ничего не переделывать. Мы очень долго ее ждали. И лучше не торопиться, чтобы в итоге основательно подойти к открытию сооружения.
— Казалось, что уже этой осенью открытие арены будет на подходе.
— Мы изначально с лигой говорили еще в конце прошлого сезона, что клуб ориентируется к Новому году. Об этом и президент КХЛ заявлял публично. Вы же знаете, все эти процессы зависят от многих факторов — например, от поставки оборудования. Ледозаливочные машины могут идти от трех месяцев до восьми. В этих условиях сложно спрогнозировать сроки. Так что тут много x-факторов влияет на дату первого матча на новой арене. Идет большая работа. Мы же помним, что и первый камень новой арены первоначально закладывался в другом месте. Это я к тому, насколько в данном деле тяжело всё от начала до конца. Поэтому мы хотим открыться качественно и навсегда. Можно сейчас поторопить, ускорить процесс, но это обернется проблемами в будущем. Мы бы хотели максимально избежать ошибок. Более того, хочу акцентировать внимание на том, что мы очень многое переделывали в проекте нашей арены. И намеренно удлинили сроки ее открытия ради качества.
— Что переделывали в проекте?
— Много было работы по спортивным зонам, трибунам, фойе. В итоге чаша арены получится абсолютно другой с абсолютно другим уровнем наклона трибун — теперь обзор будет гораздо лучше. Кроме того, изменили фасад. Сами трибуны — это не обычные пластиковые сиденья, а довольно качественные места с подстаканниками, просторные фойе, фудкорты. Все изменения направлены ради качества и удобства команд и зрителей.
— Удивились успешному старту «Торпедо» в нынешнем сезоне?
— Нет. Мы же работали серьезно в межсезонье.
— Всё-таки главный тренер не имел опыта работы в КХЛ.
— Но тренер опытный при этом — немало проработал в МХЛ и ВХЛ, в прошлом сезоне выиграл трофей в ВХЛ.
— Летом «Торпедо» не выиграло ни одного предсезонного матча — это не добавляло оптимизма.
— Я думаю, всем уже пора привыкнуть, что предсезонка не говорит о команде ни хорошо ни плохо.
— Усиливать состав еще будете?
— Мы в этом заинтересованы. Работа ведется. Сейчас рано что-то говорить однозначно, но мы работаем в этом направлении.
— Насколько в целом довольны игрой «Торпедо» в первый месяц сезона?
— Не стал бы пока впадать в эйфорию от начала сезона. Да, шесть побед в первых шести матчах — это здорово. Но всё-таки в регулярном чемпионате 68 игр. Мы достаточно спокойно и трезво оцениваем старт. Понимаем, что и в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка. Сейчас важно, чтобы команда свою работу трансформировала в игру и показывала свой лучший хоккей.
Алексей Фомин