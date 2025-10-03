Максим Гафуров: «Хотим открыться качественно и навсегда»

— Мы изначально с лигой говорили еще в конце прошлого сезона, что клуб ориентируется к Новому году. Об этом и президент КХЛ заявлял публично. Вы же знаете, все эти процессы зависят от многих факторов — например, от поставки оборудования. Ледозаливочные машины могут идти от трех месяцев до восьми. В этих условиях сложно спрогнозировать сроки. Так что тут много x-факторов влияет на дату первого матча на новой арене. Идет большая работа. Мы же помним, что и первый камень новой арены первоначально закладывался в другом месте. Это я к тому, насколько в данном деле тяжело всё от начала до конца. Поэтому мы хотим открыться качественно и навсегда. Можно сейчас поторопить, ускорить процесс, но это обернется проблемами в будущем. Мы бы хотели максимально избежать ошибок. Более того, хочу акцентировать внимание на том, что мы очень многое переделывали в проекте нашей арены. И намеренно удлинили сроки ее открытия ради качества.