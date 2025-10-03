Ричмонд
Максим Гафуров: «Хотим открыться качественно и навсегда»

Председатель правления ХК «Торпедо» Максим Гафуров — о строительстве новой арены в Нижнем Новгороде и старте команды в нынешнем сезоне КХЛ.

Источник: ХК «‎Торпедо»

Одной из главных неожиданностей первого месяца сезона в российском хоккее стало присутствие в лидирующей группе нижегородского «Торпедо». В межсезонье у команды сменился главный тренер — вместо Игоря Ларионова пост занял Алексей Исаков, ранее не работавший в КХЛ, но весной выигравший с «Торпедо-Горький» (фарм-клуб «Торпедо») плей-офф ВХЛ. Автозаводцы проиграли все предсезонные матчи. Тем удивительней был их сентябрьский успех в регулярном чемпионате КХЛ.

«Торпедо» выиграло первые шесть матчей, затем три раза подряд проиграло, но дальше дважды побеждало в гостях у петербургского СКА (5:2; 3:2ОТ) и занимает второе место в Западной конференции. В интервью «Известиям» председатель правления ХК «Торпедо», генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области Максим Гафуров рассказал о степени готовности новой 12-тысячной арены, которая близка к завершающей стадии строительства, а также оценил старт клуба в чемпионате.

— Когда на новой арене пройдет первый матч КХЛ?

— Скоро. Я думаю, неправильно сейчас называть конкретные сроки. Надо всё сделать качественно.

— Есть шанс, что это произойдет до конца нынешнего года?

— Да, есть. Но, повторюсь, нужно сделать арену качественно, чтобы в дальнейшем ничего не переделывать. Мы очень долго ее ждали. И лучше не торопиться, чтобы в итоге основательно подойти к открытию сооружения.

— Казалось, что уже этой осенью открытие арены будет на подходе.

— Мы изначально с лигой говорили еще в конце прошлого сезона, что клуб ориентируется к Новому году. Об этом и президент КХЛ заявлял публично. Вы же знаете, все эти процессы зависят от многих факторов — например, от поставки оборудования. Ледозаливочные машины могут идти от трех месяцев до восьми. В этих условиях сложно спрогнозировать сроки. Так что тут много x-факторов влияет на дату первого матча на новой арене. Идет большая работа. Мы же помним, что и первый камень новой арены первоначально закладывался в другом месте. Это я к тому, насколько в данном деле тяжело всё от начала до конца. Поэтому мы хотим открыться качественно и навсегда. Можно сейчас поторопить, ускорить процесс, но это обернется проблемами в будущем. Мы бы хотели максимально избежать ошибок. Более того, хочу акцентировать внимание на том, что мы очень многое переделывали в проекте нашей арены. И намеренно удлинили сроки ее открытия ради качества.

— Что переделывали в проекте?

— Много было работы по спортивным зонам, трибунам, фойе. В итоге чаша арены получится абсолютно другой с абсолютно другим уровнем наклона трибун — теперь обзор будет гораздо лучше. Кроме того, изменили фасад. Сами трибуны — это не обычные пластиковые сиденья, а довольно качественные места с подстаканниками, просторные фойе, фудкорты. Все изменения направлены ради качества и удобства команд и зрителей.

— Удивились успешному старту «Торпедо» в нынешнем сезоне?

— Нет. Мы же работали серьезно в межсезонье.

— Всё-таки главный тренер не имел опыта работы в КХЛ.

— Но тренер опытный при этом — немало проработал в МХЛ и ВХЛ, в прошлом сезоне выиграл трофей в ВХЛ.

— Летом «Торпедо» не выиграло ни одного предсезонного матча — это не добавляло оптимизма.

— Я думаю, всем уже пора привыкнуть, что предсезонка не говорит о команде ни хорошо ни плохо.

— Усиливать состав еще будете?

— Мы в этом заинтересованы. Работа ведется. Сейчас рано что-то говорить однозначно, но мы работаем в этом направлении.

— Насколько в целом довольны игрой «Торпедо» в первый месяц сезона?

— Не стал бы пока впадать в эйфорию от начала сезона. Да, шесть побед в первых шести матчах — это здорово. Но всё-таки в регулярном чемпионате 68 игр. Мы достаточно спокойно и трезво оцениваем старт. Понимаем, что и в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка. Сейчас важно, чтобы команда свою работу трансформировала в игру и показывала свой лучший хоккей.

Алексей Фомин