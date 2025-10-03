Ричмонд
«Авангард» обыграл «Локомотив» в матче лидеров конференций КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: ХК "Авангард"

ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Рашевский (13-я минута), Павел Леука (34), Василий Пономарев (35) и Николай Прохоркин (41). У проигравших отличился Мартин Гернат (31). На 40-й минуте матча форвард «Локомотива» Александр Радулов получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Авангард» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 18 очков в 11 матчах. «Локомотив» с 18 очками после 12 игр лидирует в таблице Западной конференции.

В следующем матче «Авангард» 6 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Локомотив» в тот же день дома сыграет с петербургским СКА.

Авангард
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
Даниил Исаев
1-й период
12:56
Дмитрий Рашевский
(Михаил Котляревский)
2-й период
26:29
Даниил Мисюль
30:56
Мартин Гернат
(Никита Черепанов, Рихард Паник)
33:14
Павел Леука
(Иван Игумнов, Михаил Гуляев)
34:42
Василий Пономарев
(Александр Волков, Семен Чистяков)
3-й период
40:00
Рихард Паник
40:47
Николай Прохоркин
(Максим Лажуа, Дамир Шарипзянов)
43:55
Никита Черепанов
53:20
Семен Чистяков
58:06
Александр Волков
58:06
Михаил Гуляев
58:06
Рихард Паник
58:06
Байрон Фрэз
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит