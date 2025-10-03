Ричмонд
Ларионов раскритиковал игру форварда СКА Голдобина в матче КХЛ со «Спартаком»

СКА в пятницу проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Форвард петербургского СКА Николай Голдобин сыграл меньше всех в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком», потому что пока не имеет сильных бойцовских качеств. Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА в пятницу проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 1:3. Голдобин сыграл меньше всех по времени — восемь минут.

«Все люди разные, у всех разные качества, игроков одинаковых нет. Сегодняшний хоккей в сегодняшних реалиях таков, что, если у тебя нет огня, ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше. Да, есть индивидуальные качества, но выиграть командно, перебороть себя, помочь команде в чем-то другом — вот этого качества я пока не вижу», — сказал Ларионов.

«Я в раздевалке сказал, что каждому игроку надо в себе покопаться, мы им поможем. Попытаться безукоризненно провести этот матч, правильно, дисциплинированно, честно по отношению к коллективу», — добавил он.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов порадовался тому, что «Спартак» впервые в сезоне выиграл два матча подряд. «Это лучший подарок не только мне, но и всем болельщикам (1 октября Жамнову исполнилось 55 лет — прим. ТАСС). Но обольщаться не надо, есть моменты, над чем предстоит работать. Но я рад, что во втором периоде появилась энергия, шайбу стали хорошо двигать», — отметил он.

Жамнов также раскритиковал игру своей команды в большинстве. «Когда ребята забивают каждую игру, появляется самоуспокоенность, они делают то, чего от них не просят. Но об этом завтра мы поговорим с теми, кто играет в спецбригадах», — сказал тренер красно-белых.

Спартак
3:1
0:0, 2:1, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10675 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Ларионов
Вратари
Артем Загидулин
Артемий Плешков
(00:00-58:42)
1-й период
07:16
Джоуи Кин
14:28
Джоуи Кин
14:28
Валентин Зыков
18:01
Адам Ружичка
2-й период
26:22
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
26:55
13581
37:43
Александр Беляев
(Даниэль Усманов, Вениамин Королев)
38:34
Павел Порядин
(Нэйтан Тодд, Адам Ружичка)
39:56
Николай Голдобин
3-й период
43:53
Сергей Плотников
44:28
Командный штраф
45:21
Никита Коростелев
(Даниил Орлов, Лукас Локхарт)
49:50
Валентин Зыков
55:44
Никита Смирнов
56:03
Марат Хайруллин
56:03
Марат Хайруллин
Статистика
Спартак
СКА
Штрафное время
6
18
Игра в большинстве
8
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит