Ларионов раскритиковал игру форварда СКА Голдобина в матче КХЛ со «Спартаком»

«Все люди разные, у всех разные качества, игроков одинаковых нет. Сегодняшний хоккей в сегодняшних реалиях таков, что, если у тебя нет огня, ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше. Да, есть индивидуальные качества, но выиграть командно, перебороть себя, помочь команде в чем-то другом — вот этого качества я пока не вижу», — сказал Ларионов.