«Металлург» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в общей таблице КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Магнитогорска.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил московский «Спартак» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (6-я, 18-я минуты), Даниил Вовченко (26), Никита Михайлис (30, 49) и Руслан Исхаков (52). У проигравших отличились Данил Пивчулин (16) и Павел Порядин (60).

«Спартак» потерпел второе поражение от «Металлурга» в текущем сезоне, 23 сентября москвичи уступили команде из Магнитогорска в овертайме (2:3). «Спартак» находится на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 12 матчах. «Металлург» набрал 20 очков в 12 играх и занимает единоличное 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ.

В следующем матче «Спартак» 7 октября дома сыграет против «Шанхай Дрэгонс», «Металлург» в тот же день в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».

Спартак
2:6
1:2, 0:2, 1:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10032 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Андрей Разин
Вратари
Артем Загидулин
(00:00-25:01)
Александр Смолин
Дмитрий Николаев
(c 25:01)
1-й период
00:00
Егор Яковлев
03:05
Алексей Маклюков
05:52
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Егор Яковлев)
15:41
Данил Пивчулин
(Александр Беляев, Никита Ефремов)
17:03
Роман Канцеров
(Валерий Орехов)
2-й период
24:09
Даниил Соболев
25:01
Даниил Вовченко
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
29:10
Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
32:12
Александр Сиряцкий
37:06
Даниил Соболев
3-й период
40:52
Павел Порядин
48:53
Никита Михайлис
(Люк Джонсон)
51:01
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
59:09
Павел Порядин
(Никита Коростелев, Даниил Орлов)
Статистика
Спартак
Металлург Мг
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит