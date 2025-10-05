«Металлург» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в общей таблице КХЛ

«Спартак» потерпел второе поражение от «Металлурга» в текущем сезоне, 23 сентября москвичи уступили команде из Магнитогорска в овертайме (2:3). «Спартак» находится на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 12 матчах. «Металлург» набрал 20 очков в 12 играх и занимает единоличное 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ.