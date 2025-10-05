«Металлург» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в общей таблице КХЛ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил московский «Спартак» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (6-я, 18-я минуты), Даниил Вовченко (26), Никита Михайлис (30, 49) и Руслан Исхаков (52). У проигравших отличились Данил Пивчулин (16) и Павел Порядин (60).
«Спартак» потерпел второе поражение от «Металлурга» в текущем сезоне, 23 сентября москвичи уступили команде из Магнитогорска в овертайме (2:3). «Спартак» находится на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 12 матчах. «Металлург» набрал 20 очков в 12 играх и занимает единоличное 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ.
В следующем матче «Спартак» 7 октября дома сыграет против «Шанхай Дрэгонс», «Металлург» в тот же день в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».
Алексей Жамнов
Андрей Разин
Артем Загидулин
(00:00-25:01)
Александр Смолин
Дмитрий Николаев
(c 25:01)
00:00
Егор Яковлев
03:05
Алексей Маклюков
05:52
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Егор Яковлев)
15:41
Данил Пивчулин
(Александр Беляев, Никита Ефремов)
17:03
Роман Канцеров
(Валерий Орехов)
24:09
Даниил Соболев
25:01
Даниил Вовченко
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
29:10
Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
32:12
Александр Сиряцкий
37:06
Даниил Соболев
40:52
Павел Порядин
48:53
Никита Михайлис
(Люк Джонсон)
51:01
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
59:09
Павел Порядин
(Никита Коростелев, Даниил Орлов)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит