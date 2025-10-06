Минские динамовцы обыграли «Трактор» в последнем матче домашней серии

В последнем матче домашней серии минчане принимали челябинский «Трактор». Ворота «Динамо» в этом матче защищал Зак Фукале, этим летом перешедший в стан «зубров» из уральского клуба. Хозяева открыли счет уже через 65 секунд после стартового вбрасывания — отличился Даниил Сотишвили. Гости отыгрались пять минут спустя, ассистентский балл в этой атаке набрал бывший игрок минчан Джордан Гросс.
На старте второго периода динамовцы вновь вышли вперед, точный бросок нанес Виталий Пинчук. Ближе к середине отрезка наша команда увеличила перевес: поздравления от партнеров принимал Майкл Дэл Колл, для которого эта шайба стала первой в составе столичного клуба. Еще через минуту хозяева получили право на игру в большинстве, которое реализовал Пинчук — 4:1.
В заключительной трети цифры на табло не изменились. Таким образом, из шести матчей на «Минск-Арене» «зубры» выиграли пять. Столичный клуб с 16 очками занимает третье место в Западной конференции. Поединок с «Трактором» также ознаменовался знаковым событием — главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов одержал 600-ю победу в карьере в КХЛ, что является рекордом лиги.
Далее «бело-голубые» отправятся в Санкт-Петербург, где проведут два матча против соседей по турнирной таблице из «Шанхай Дрэгонс» 9 и 11 октября. Следующую игру на родном льду «зубры» проведут 14 октября.
Дмитрий Квартальнов
Бенуа Гру
Закари Фукале
Крис Дригер
(00:00-57:29)
01:06
Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов, Андрей Стась)
05:41
Вадим Шипачев
06:25
Пьеррик Дюбе
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
06:25
Сэм Энас
14:33
Вадим Шипачев
19:08
Андрей Светлаков
21:22
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
22:48
Брэйди Лайл
27:04
Майкл Дэл Колл
(Илья Усов)
28:02
Сергей Телегин
29:41
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Николас Мелош)
39:49
Кристиан Хенкель
56:52
Джордан Гросс
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит