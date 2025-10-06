Минские динамовцы обыграли «Трактор» в последнем матче домашней серии

В заключительной трети цифры на табло не изменились. Таким образом, из шести матчей на «Минск-Арене» «зубры» выиграли пять. Столичный клуб с 16 очками занимает третье место в Западной конференции. Поединок с «Трактором» также ознаменовался знаковым событием — главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов одержал 600-ю победу в карьере в КХЛ, что является рекордом лиги.