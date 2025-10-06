Квартальнов о 600-й победе в КХЛ: не слежу за этим, успех команды важнее

«Игра удалась. Понравилось, как мы действовали в обороне и справлялись в меньшинстве. Сегодня мы выглядели свежее, все-таки у нас был перерыв, а соперник провел четвертую игру на выезде. “Трактор” мощно насел в третьем периоде, но мы не развалились. Очень порадовал Даниил Криштофик, он достойно сыграл и в сложных ситуациях вел себя правильно. У него есть все шансы закрепиться в составе. Майкл Дэл Колл и Даниил Сотишвили помогли команде, забросив первые шайбы в сезоне. Ждем продолжения, — отметил специалист. — Мой юбилей мог состояться и в прошлой игре, но вообще за цифрами не слежу. Важна команда и победа, которая была нужна».