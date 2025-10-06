Квартальнов о 600-й победе в КХЛ: не слежу за этим, успех команды важнее

В понедельник, 6 сентября, минчане благодаря дублю Виталия Пинчука обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:1. В первой домашней серии сезона наша команда набрала 10 очков из 12 возможных. Для Дмитрия Квартальнова эта победа стала 600-й за карьеру в КХЛ, российский тренер является лидером лиги по данному показателю.
«Игра удалась. Понравилось, как мы действовали в обороне и справлялись в меньшинстве. Сегодня мы выглядели свежее, все-таки у нас был перерыв, а соперник провел четвертую игру на выезде. “Трактор” мощно насел в третьем периоде, но мы не развалились. Очень порадовал Даниил Криштофик, он достойно сыграл и в сложных ситуациях вел себя правильно. У него есть все шансы закрепиться в составе. Майкл Дэл Колл и Даниил Сотишвили помогли команде, забросив первые шайбы в сезоне. Ждем продолжения, — отметил специалист. — Мой юбилей мог состояться и в прошлой игре, но вообще за цифрами не слежу. Важна команда и победа, которая была нужна».
Кроме того, очередное достижение покорилось Вадиму Шипачеву, для которого матч против «Трактора» стал 900-м в регулярных чемпионатах КХЛ, что также является рекордом лиги. Далее столичный клуб проведет два выездных матча против «Шанхая» 9 и 11 октября, команды занимают третье и четвертое места в таблице Западной конференции.
Дмитрий Квартальнов
Бенуа Гру
Закари Фукале
Крис Дригер
(00:00-57:29)
01:06
Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов, Андрей Стась)
05:41
Вадим Шипачев
06:25
Пьеррик Дюбе
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
06:25
Сэм Энас
14:33
Вадим Шипачев
19:08
Андрей Светлаков
21:22
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
22:48
Брэйди Лайл
27:04
Майкл Дэл Колл
(Илья Усов)
28:02
Сергей Телегин
29:41
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Николас Мелош)
39:49
Кристиан Хенкель
56:52
Джордан Гросс
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит