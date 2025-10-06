Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Квартальнов о 600-й победе в КХЛ: не слежу за этим, успех команды важнее

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги заключительного матча домашней серии «зубров» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: БЕЛТА

В понедельник, 6 сентября, минчане благодаря дублю Виталия Пинчука обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:1. В первой домашней серии сезона наша команда набрала 10 очков из 12 возможных. Для Дмитрия Квартальнова эта победа стала 600-й за карьеру в КХЛ, российский тренер является лидером лиги по данному показателю.

«Игра удалась. Понравилось, как мы действовали в обороне и справлялись в меньшинстве. Сегодня мы выглядели свежее, все-таки у нас был перерыв, а соперник провел четвертую игру на выезде. “Трактор” мощно насел в третьем периоде, но мы не развалились. Очень порадовал Даниил Криштофик, он достойно сыграл и в сложных ситуациях вел себя правильно. У него есть все шансы закрепиться в составе. Майкл Дэл Колл и Даниил Сотишвили помогли команде, забросив первые шайбы в сезоне. Ждем продолжения, — отметил специалист. — Мой юбилей мог состояться и в прошлой игре, но вообще за цифрами не слежу. Важна команда и победа, которая была нужна».

Кроме того, очередное достижение покорилось Вадиму Шипачеву, для которого матч против «Трактора» стал 900-м в регулярных чемпионатах КХЛ, что также является рекордом лиги. Далее столичный клуб проведет два выездных матча против «Шанхая» 9 и 11 октября, команды занимают третье и четвертое места в таблице Западной конференции.

Динамо Мн
4:1
1:1, 3:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
6.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Бенуа Гру
Вратари
Закари Фукале
Крис Дригер
(00:00-57:29)
1-й период
01:06
Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов, Андрей Стась)
05:41
Вадим Шипачев
06:25
Пьеррик Дюбе
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
06:25
Сэм Энас
14:33
Вадим Шипачев
19:08
Андрей Светлаков
2-й период
21:22
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
22:48
Брэйди Лайл
27:04
Майкл Дэл Колл
(Илья Усов)
28:02
Сергей Телегин
29:41
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Николас Мелош)
39:49
Кристиан Хенкель
3-й период
56:52
Джордан Гросс
Статистика
Динамо Мн
Трактор
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит